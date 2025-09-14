Venerdì 12 Settembre 2025

Kirk, brutto clima anche in Italia

Bruno Vespa
Kirk, brutto clima anche in Italia
Editoriale e Commento
Editoriale e CommentoContro la spirale dell’odio. La politica disarmi le parole. E dia risposte
14 set 2025
DAVIDE NITROSI
Editoriale e Commento
Contro la spirale dell'odio. La politica disarmi le parole. E dia risposte

Dopo l’omicidio di Charlie Kirk, l’appello di Papa Leone andrebbe calato nello spazio dei dibattiti politici, sia nei toni, sia nei contenuti. L’esasperazione di entrambi è benzina che provoca incendi incontrollabili

Contro la spirale dell’odio. La politica disarmi le parole. E dia risposte
Per approfondire:

Roma, 13 settembre 2025 – Oltre alla pace, disarmata e disarmante, oggi più che mai occorre ricostruire una dialettica politica altrettanto disarmata e disarmante. Dopo l’omicidio di Charlie Kirk, l’appello di Papa Leone andrebbe calato nello spazio dei dibattiti politici, sia nei toni, sia nei contenuti. L’esasperazione di entrambi è benzina che provoca incendi incontrollabili. Ovviamente, c’è una premessa: non si giustifica la violenza. Nessuna opinione può essere spenta togliendo la vita a chi l’esprime. L’omicidio politico è orribile, ma l’Italia degli anni di piombo ha mostrato che la risposta più forte è la giustizia e il rafforzamento delle istituzioni democratiche.

Vedova Kirk, 'non avete idea di cosa avete scatenato'
Un frame tratto da un video postato sul suo profilo Instagram mostra la moglie di Charlie Kirk, Erika Kirk, durante un discorso pubblico dove si rivolge a 'tutto il Paese'

Aumenta la paura invece un clima dove Elon Musk su X scrive che "la sinistra è il partito degli assassini”, dove la moglie di un consigliere di Trump sostiene che i progressisti “hanno le mani sporche di sangue” e dove dall’altra parte fioriscono messaggi che inneggiano invece alla morte di Kirk. Questa è l’America oggi, ma non è, e non può essere, l’Italia. Anche se è in agguato il pericolo di scivolare dalla contrapposizione politica all’odio. Lo abbiamo già visto nella nostra storia, ed è bastato. Distinguiamoci come Paese, quindi.

La vera maturità politica, però, non passa solo dalla moderazione del linguaggio ma anche dalla capacità di dare risposte concrete. L’esasperazione, soprattutto tra i più giovani, è anche legata all’assenza di soluzioni. E questo interpella tutti. Diceva Martin Luther King che a spaventarlo era anche il silenzio dei buoni. Di fronte ai temi che lacerano la società o spingono le persone nelle piazze, la risposta non può essere l’apatia, la repressione o alimentare la rabbia. Alla politica è chiesto di agire con atti concreti, non di accarezzare le pulsioni peggiori. Se il dibattito si concentra sui temi e le soluzioni, e non sulla delegittimazione dell’avversario con la propaganda, avremo vinto. E avremo spento la spirale di violenza.

 

