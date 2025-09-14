Contro la spirale dell’odio. La politica disarmi le parole. E dia risposte

Roma, 13 settembre 2025 – Oltre alla pace, disarmata e disarmante, oggi più che mai occorre ricostruire una dialettica politica altrettanto disarmata e disarmante. Dopo l’omicidio di Charlie Kirk, l’appello di Papa Leone andrebbe calato nello spazio dei dibattiti politici, sia nei toni, sia nei contenuti. L’esasperazione di entrambi è benzina che provoca incendi incontrollabili. Ovviamente, c’è una premessa: non si giustifica la violenza. Nessuna opinione può essere spenta togliendo la vita a chi l’esprime. L’omicidio politico è orribile, ma l’Italia degli anni di piombo ha mostrato che la risposta più forte è la giustizia e il rafforzamento delle istituzioni democratiche.

Un frame tratto da un video postato sul suo profilo Instagram mostra la moglie di Charlie Kirk, Erika Kirk, durante un discorso pubblico dove si rivolge a 'tutto il Paese'

Aumenta la paura invece un clima dove Elon Musk su X scrive che "la sinistra è il partito degli assassini”, dove la moglie di un consigliere di Trump sostiene che i progressisti “hanno le mani sporche di sangue” e dove dall’altra parte fioriscono messaggi che inneggiano invece alla morte di Kirk. Questa è l’America oggi, ma non è, e non può essere, l’Italia. Anche se è in agguato il pericolo di scivolare dalla contrapposizione politica all’odio. Lo abbiamo già visto nella nostra storia, ed è bastato. Distinguiamoci come Paese, quindi.

La vera maturità politica, però, non passa solo dalla moderazione del linguaggio ma anche dalla capacità di dare risposte concrete. L’esasperazione, soprattutto tra i più giovani, è anche legata all’assenza di soluzioni. E questo interpella tutti. Diceva Martin Luther King che a spaventarlo era anche il silenzio dei buoni. Di fronte ai temi che lacerano la società o spingono le persone nelle piazze, la risposta non può essere l’apatia, la repressione o alimentare la rabbia. Alla politica è chiesto di agire con atti concreti, non di accarezzare le pulsioni peggiori. Se il dibattito si concentra sui temi e le soluzioni, e non sulla delegittimazione dell’avversario con la propaganda, avremo vinto. E avremo spento la spirale di violenza.