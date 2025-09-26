Italiani re degli sprechi. Gettati 3,4 miliardi di pasti

Bologna, 26 settembre 2025 – A dieci anni dall’Agenda Onu 2030 e a nove dalla legge Gadda, l’Italia resta sopra la media europea nello spreco alimentare. Lo certifica il nuovo Rapporto dell’Osservatorio Waste Watcher International 2025, diffuso in vista della Giornata mondiale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari. Il bilancio è in chiaroscuro: dal 2015 lo spreco settimanale è sceso da 650 a 555,8 grammi pro capite. Quasi 100 grammi in meno, ma lontani dal traguardo Onu di 369,7 grammi entro il 2030. Tradotto: si tratta di oltre 1,7 milioni di tonnellate in un anno, pari a 3,4 miliardi di pasti da 500 grammi. Basterebbero a sfamare più di 3 milioni di persone, cioè due terzi degli italiani in povertà alimentare.

I divari interni restano ampi: Centro Italia più virtuoso (490,6 g), Sud in coda (628,6 g). Le famiglie con figli sprecano il 17% in meno, i grandi comuni il 9% in meno. In cima alla lista dei cibi buttati ci sono frutta, verdura, pane e insalata. Il 2025 è anche l’anno dei conflitti e della crisi climatica: il 37% degli italiani sceglie prodotti Made in Italy come risposta all’instabilità, due su tre mantengono alta l’attenzione all’ambiente, uno su due valuta con più cura l’impatto ambientale dei propri acquisti. Le ondate di calore hanno spinto molti a consumare prima i cibi deperibili o a preferire prodotti a lunga conservazione.

Il Rapporto dedica un focus alla Generazione Z (una definizione statistica che include le persone nate all’incirca tra il 1997 e il 2012, definite ‘nativi digitali’ poiché sono cresciute con Internet, smartphone e social media): circa 9 milioni di italiani che mostrano comportamenti più virtuosi della media. Riutilizzano gli avanzi con ricette online (+10%), condividono il cibo (+5%), acquistano frutta e verdura di stagione (+2%). La loro forza è la creatività digitale, capace di attivare reti e relazioni che riducono lo spreco e ispirano altre generazioni.

A livello globale, lo spreco tocca 1,05 miliardi di tonnellate l’anno, responsabile del 10% delle emissioni di gas serra e del 28% del consumo di terreni agricoli. E l’Europa? Con la nuova direttiva del 9 settembre 2025 ha abbassato gli obiettivi: –10% nella trasformazione e –30% nei consumi, meno del –50% chiesto dall’Agenda Onu. Con i suoi 555,8 grammi settimanali l’Italia resta sopra la media europea (Francia 459,9, Spagna 446,5, Germania 512,9). La sfida ora è passare dalle buone pratiche individuali a trasformazioni strutturali. Un esempio è lo Sprecometro, l’app dell’Università di Bologna e Waste Watcher, che aiuta a monitorare e prevenire lo spreco domestico. Con oltre 21.000 utenti, ha già registrato 40 tonnellate di cibo buttato, pari a 80.000 pasti.

Il Rapporto lancia anche un monito: lo spreco alimentare non è solo un problema economico o etico, ma un nodo cruciale di sostenibilità. L’Italia migliora, ma non abbastanza. Senza un’accelerazione, l’obiettivo “spreco zero” rischia di restare un traguardo mancato.

*direttore scientifico Osservatorio Waste Watcher International, professore ordinario Alma Mater Studiorum Università di Bologna