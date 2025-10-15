L’interscambio è più forte della Brexit

Non è più nell’Unione europea ma il Regno Unito di sicuro si è ritagliato uno spazio, e in continua crescita, nel cuore degli italiani. Lo assicura l’ottava indagine su “Gli italiani e il Regno Unito”, presentata alla residenza dell’ambasciatore di Sua Maestà in Italia, Sir Ed Llewellyn, che testimonia la crescita della propensione degli italiani verso l’United Kingdom.

Nove italiani su dieci vorrebbero recarsi oltre Manica. Tra chi c’è stato, oltre il 90% vorrebbe tornarci. Tra chi ci ha vissuto almeno un anno, l’80% giudica positiva l’esperienza. Tre quarti degli amici o parenti di italiani che vivono nel Regno Unito ne hanno ottenuto da loro una valutazione positiva. Quattro nostri connazionali su cinque auspicano legami più stretti tra Roma e Londra, convinti che re Carlo III possa ulteriormente avvicinare i due Stati. Il Regno Unito è il quarto Paese che gli italiani sentono più affine e il terzo tra i giovani.

Non esiste una indagine al contrario. Ma che la simpatia degli italiani sia corrisposta, soprattutto sul fronte economico, è certo. E andrebbe valorizzata. Brexit o non Brexit.

L’interscambio commerciale è favorevole al nostro Paese. Anche i turisti britannici in Italia hanno superato il numero degli italiani saliti a Londra e dintorni. Per quanto riguarda le operazioni societarie, tranne qualche mugugno, non si ricordano insormontabili problemi, a esempio, nell’acquisizione da parte di Finmeccanica del campione elicotteristico britannico Westland. A differenza di quanto succede in Germania o in Francia. E oggi Leonardo conta quasi 9mila dipendenti nel Regno. Con i britannici gli italiani lavorano in sintonia: lo dimostrano consorzi quali Mbda. E sempre più sembra azzeccata la scelta di realizzare in joint venture con gli inglesi (e i giapponesi) l’aereo da combattimento di sesta generazione. Mentre l’analogo progetto franco-tedesco è fermo per le controversie tra Parigi e Berlino.