Il sangue non è un tributo inevitabile

Roma, 26 ottobre 2025 – Ci sono i numeri, che nella loro schematica precisione aiutano comunque a intuire. Dati Istat, anno 2024. Morti per incidenti stradali sulle strade italiane: 3.030. Ottanta di loro avevano tra i 15 e i 17 anni; altri 78 tra i 18 e i 19 anni e 252 tra i 20 e i 24 anni. Insieme, fanno 410 giovanissime vite perse in dodici mesi, che diventano 439 contando chi aveva meno di 14 anni.

Poi, però, ci sono anche i volti, i loro volti. E quando li guardi bene cominci a capire per davvero. Beatrice, per dire, aveva i capelli chiari e lunghi e le sopracciglia folte; Riccardo le guance piene di allegria, mentre Nora, 19 anni proprio come lui, sfoggiava gli occhiali piccoli e un sorriso davvero speciale. Marco, invece, ce lo ricorderemo a lungo per le lentiggini e i capelli rossi, per gli occhi furbi di chi ha fretta di sapere che giornata sarà domani.

Ora abbiamo un problema, e il problema è questo: Beatrice, Riccardo, Nora, Marco non ci sono più. Sono morti, insieme agli altri, e gli altri sono davvero tantissimi, lungo le strade del nostro Paese.

Ogni volta all’angoscia del momento, all’indignazione, alla rabbia, alla frustrazione e alle lacrime, segue pacata e disincantata rassegnazione. Come se il sangue sulle strade fosse un tributo inevitabile, un balzello da pagare per assicurarci la libertà di muoverci, lavorare e prosperare. Non è così, mettiamocelo in testa. Educare i giovani alla sicurezza, e dunque anche alla sicurezza stradale, è un impegno che può essere assunto con determinazione.

C’è un’età in cui si rischia di sentirsi onnipotenti. Invece gli onnipotenti non esistono, almeno sulla terra. Sulla strada, poi, ogni leggerezza si trasforma in un pericolosissimo azzardo, e ogni azzardo può mietere vittime o trasformare il bravo ragazzo in un criminale. Nello spazio di un istante tutto può cambiare, spesso tutto può finire. E la domanda, in fondo, è semplice: ma davvero, ragazzi, potevate pensare che ne valesse la pena?