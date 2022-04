Il mondo alla rovescia di Pasqua

Domani è Pasqua. Noi italiani – e forse non solo noi italiani – sentiamo questa festa molto meno di quanto sentiamo il Natale. È a Natale che ci si fanno i regali, è Natale che introduce un lungo tempo di festa, è a Natale che (almeno qualche volta) c’è pure la neve, ed è a Natale che vanno a messa anche quelli che vanno a messa una sola volta all’anno. Eppure, il cristianesimo non nasce a Natale, nasce a Pasqua. Perché a Natale si fa memoria di un fatto che più ordinario non potrebbe essere: la nascita di un bambino. A Pasqua si fa memoria del fatto più straordinario della storia: un uomo che risorge dai morti. Tanto straordinario che crederci è quasi impossibile. È assurdo.

Anche molti preti fanno fatica a crederci, tanto che da una cinquantina d’anni s’è fatta avanti tutta una teologia prudente e razionalista che in fondo boh, non si sa bene, bisogna distinguere fra fatto reale e fatto simbolico... Anni fa un monsignore raccontava che quand’era in seminario il suo insegnante (prete, ovviamente) raccontò la resurrezione con tanti e tali distinguo e sofismi che alla fine della lezione lui chiese la parola e disse: "Professore, abbiamo capito: Gesù non è risorto. Possiamo almeno dire che sta un po’ meglio?".

Eppure, senza quella resurrezione il cristianesimo non avrebbe alcun senso. "Se Cristo non è risorto, vana è la nostra fede", dice san Paolo. Ma come si può credere a una cosa del genere?

È che il cristianesimo sembra tutto contro la ragione. È un mondo alla rovescia. Per i codici penali di ogni Paese, la legge non ammette l’ignoranza: nel cristianesimo è il contrario, se uno non sa che una cosa che ha fatto è sbagliata, non ha commesso peccato. E ancora: la legge non punisce l’intenzione ma solo il fatto commesso; per il vangelo è il contrario, l’intenzione conta più del fatto, cioè conta il cuore con cui si fa una cosa o anche semplicemente si tenta di farla senza riuscirvi. E ancora: il perdono invece della vendetta, porgi l’altra guancia, ama il tuo nemico, beati i poveri e guai ai ricchi. Tutta la predicazione di Gesù è un rovesciamento della logica del mondo. Quando comincia a parlare, spesso premette: "Avete inteso che fu detto... Ma io vi dico".

Forse è per questo che facciamo fatica a digerirlo, il cristianesimo; forse è per questo che – ad esempio – non riusciamo a capire la posizione del Papa sulla guerra: noi cerchiamo i buoni e i cattivi, lui ci esorta a guardare più in profondità e al tempo stesso più in alto. Il cristianesimo è assurdo, è tutto contro quella che noi riteniamo essere la ragione, è un mondo alla rovescia, chi scrive ha molti e molti più dubbi che fede, ma senza questa speranza forse non potremmo vivere.