Il coraggio di cambiare ogni cosa

Pensi a Milano e pensi al Duomo, alla Rinascente, a San Siro, ai panzerotti di Luini, al Castello Sforzesco, alle carrozze rosse, gialle, blu, viola e verdi della metropolitana più vasta d’Italia. Ma, se pensi a Milano, pensi inevitabilmente anche a lui, al “signor Armani”. Perché Giorgio Armani era Milano, ne incarnava l’essenza, ha fatto la sua parte per darle forma, ha contribuito concretamente alla trasformazione di una città grigia in metropoli che profuma d’Europa, capace perfino di sopravvivere ai suoi scandali, agli anni di piombo, a Mani Pulite, alla speculazione edilizia, alle tensioni sociali. "Il segno che vorrei lasciare è fatto di impegno", la sua ultima lezione.

Naturale, dunque, sentirsi oggi smarriti, quasi disorientati di fronte alla perdita di un punto di riferimento, di fronte alla morte di un uomo che, con molti altri della sua generazione, ha segnato l’epoca della crescita, della fiducia.

Sarà per questo che le parole usate per raccontarlo hanno un che di epico. Riascoltiamole: eleganza, stile, amore, donne libere, vita, anticipatore, precursore, formidabile, creativo, fantasia, educato.

Senza Armani non sarà più la stessa cosa, non c’è dubbio. La storia, tuttavia, la scriviamo per cicli, e ogni generazione ha il suo scopo, forse perfino un compito. La rivoluzione del personal computer, di internet, del digitale, è stata avviata da uno sparuto gruppo di giovani affamati almeno quanto i grandi industriali che li avevano preceduti.

Vale anche adesso, funziona allo stesso modo anche qui, nel nostro Paese. Per questo ci piace pensare che da qualche parte in Italia, in un garage o nell’aula di una università, in una fabbrica o dietro la vetrina di un negozio, un altro innovatore, un altro anticipatore proprio in queste ore stia mettendo a punto la sua idea per cambiare tutto e di nuovo. Con la stessa passione che abbiamo letto negli occhi chiari di Armani.