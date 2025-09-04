Giusto riportare l’attenzione sul ceto medio

Giorgia Meloni ha avuto il merito di riportare l’attenzione sul ceto medio, specchio fedele dello stato reale di un Paese. È stato sempre il termometro dell’andamento del Paese in quanto realtà sociale più disposta alle sfide, attenta allo sviluppo della propria famiglia con l’impegno nel lavoro ricercando produttività e merito, coltivando per la propria promozione il risparmio e le startup. È il ceto che più potrebbe guidare le sfide della modernizzazione, ma se resta bloccato da politiche incomplete, prive di spinta alla produttività e alla concorrenza, i segnali della difficoltà generale sono subito avvertibili. La carenza di cultura del merito, la scarsa ricerca della produttività, l’abbandono delle garanzie della libera concorrenza si riflettono subito nel lasciare campo libero all’assistenzialismo a clientelismo, al nepotismo.

E così i due presidi vitali del risparmio del ceto medio – casa e depositi bancari – sono stati da tempo piegati a logiche distorte che hanno stravolto la logica che mantiene in vita il risparmio. Il mattone è supertassato, gli affitti non remunerativi, i risparmiatori maltrattati con tassi ben inferiori a quelli europei, mentre le banche festeggiano super-profitti. È chiaro: non sarà qualche cosmesi fiscale a cambiare le cose. Più che decidere di tassare i super profitti delle banche per elargire nuovi bonus, li si obblighi a remunerare in più i risparmi. I loro redditi ormai oscillano tra i 25 e 50 mila euro, ma garantiscono 3/5 dell’Irpef. Essi pagano per tutti, con pochi benefici: esclusi dai bonus, stretti da un sistema che premia chi dichiara meno, ritenuti poveri come i veri poveri. La scelta del premier, se coraggiosa, potrebbe sciogliere il nodo decisivo per il Paese. Perché il deficit di concorrenza non è un dettaglio: corrode l’economia e la politica. L’esempio delle banche è lampante. Non serve tassarle una tantum per lo Stato per alimentare feste e farina: la strada giusta è garantire rendimenti equi ai risparmiatori.