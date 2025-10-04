Gaza e il piano per porre fine alla guerra: fra chance e rischi, il promemoria laico che chiede pace

Infine, nella notte, Hamas ha detto sì. Un sì - fragile, ambiguo, condizionato - al piano di pace di Donald Trump. Netanyahu, incalzato dall’alleato americano e assediato dallo sdegno delle opinioni pubbliche di mezzo mondo, ha dovuto ostentare fiducia. Possiamo tirare un sospiro di sollievo, dunque? In realtà, in questo traballante equilibrio, sempre sul filo tra diplomazia e propaganda, non c’è ancora la pace: c’è solo la sua ombra che prova, disperatamente, a farsi corpo.

È sullo sfondo di questa ombra che ieri le piazze italiane sono tornate a riempirsi. A Roma, dicevano i manifestanti, c’era un milione di persone. Poco più a Nord, ad Assisi, si parlava di pace nel nome di san Francesco. Due istantanee che sembrano restituirci l’immagine di un Paese diviso: da un lato i cittadini in strada per Gaza, dall’altro Giorgia Meloni che - dopo le tensioni di questi giorni - parla del piano americano come di “una luce che squarcia la tenebra”. Eppure queste due immagini portano, in fondo, la stessa domanda: che cosa significa, davvero, costruire la pace mentre il mondo, nel Mediterraneo come sul fronte orientale dell’Europa, sembra sgretolarsi? Cosa possono fare i cittadini? E cosa devono fare i governi?

Slogan e piazze non cambiano necessariamente le cose, ma talvolta riescono a spingere chi governa a fare ciò che deve. È la differenza fra “chiedere pace e costruire pace” (lo ha ricordato, sempre ieri, Meloni): quella pazienza operosa che non confonde tregua con resa, disarmo con umiliazione, diritto con vendetta. Nel piano che aspira a mettere fine all’orrore nella Striscia – venti punti, una regia che si autoproclama “Board of Peace”, ostaggi da liberare entro 72 ore, milizie da disarmare, un’amministrazione tecnica vigilata da potenze esterne – si concentrano insieme la chance e il rischio.

Chance: spezzare la catena di sangue, restituire futuro ai vivi e dignità ai morti, costruire istituzioni più forti dei loro capi.

Rischio: sostituire un’occupazione con una tutela permanente, un’amnistia con un oblio, e costruire un presente commissariato incapace di immaginare il futuro.

E allora le piazze, senza politica, non bastano. Servono domande ripetute, voto informato (e non urne vuote), servono media che disinneschino la pornografia del dolore, università che non si accontentino della comfort-zone morale, imprenditori che non barattino diritti con contratti, sindacati che difendano lavoro e democrazia insieme, senza forzature né strumentalizzazioni.

San Francesco non era un profeta dell’impotenza. La sua “Preghiera semplice” è l’architrave morale di una politica complessa: chiede di portare qualcosa là dove manca, non di maledirne l’assenza. Oggi, mentre imperi in miniatura si scambiano riconoscimenti e si dividono sfere d’influenza, la straordinaria poesia del poverello di Assisi diventa un promemoria laico: “Dove c’è odio, ch’io porti l’amore”. Non significa smettere di giudicare: significa giudicare senza disumanizzare. “Dove c’è errore, la verità”. La verità intera: gli ostaggi che devono tornare, i bambini che non devono morire più, i confini che non si spostano con i missili, le elezioni che non si vincono con la paura. “Dove ci sono le tenebre, ch’io porti la luce”. Ed è l’unico modo, oggi, per non consegnare la nostra democrazia – e la nostra umanità – alla pericolosa deriva del buio.