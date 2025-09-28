Flotilla, l’appello del Quirinale va ascoltato

Far cadere nel vuoto o, peggio, respingere al mittente l’appello che il Presidente della Repubblica ha rivolto “alle donne e agli uomini della Flotilla” rischia di trasformare una missione di alto valore e una causa sicuramente giusta in un’operazione velleitaria, pericolosa e, alla fine, controproducente rispetto allo stesso obiettivo che “quelle donne e quegli uomini” si propongono.

È difficile, se non impossibile, per chi sia in buona fede, non rendersi conto che l’intervento di Sergio Mattarella nasce esclusivamente dalla consapevole volontà del Capo dello Stato di “salvaguardare il valore dell’iniziativa assunta, valore che si è espresso con ampia risonanza” e di cui siamo e siamo stati convinti in larghissima maggioranza nel Paese. Ed è proprio per “salvaguardare il valore dell’iniziativa” che il Presidente si è mosso, di concerto con il governo, per cercare e favorire i canali utili per “far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza”.

Le barche della Global Sumud Flotilla lasciano il porto di San Giovanni Li Cuti a Catania

Ma, ottenuto o reso possibile questo doppio risultato (risonanza e consegna degli aiuti), volere andare oltre a tutti i costi per forzare il blocco navale di Israele nel mare davanti a Gaza è estremamente pericoloso: il rischio dello scontro delle imbarcazioni di Flotilla con le navi israeliane è più che evidente, come sottolinea senza mezzi termini il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Ed è a questa preoccupazione, del resto, che fa riferimento il Presidente quando avvisa: “Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona”.

Vale la pena, dunque, correre questo rischio quando l’obiettivo in parte è stato raggiunto e in parte può essere ottenuto per altra via? La risposta, se si è in buona fede anche in questo caso, non può che essere negativa: e, dunque, vale la pena ascoltare, finché si è in tempo, l’appello del Capo dello Stato.