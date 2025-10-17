Il coraggio di sentire senza filtri

Firenze, 17 ottobre 2025 – Oggi tutto sembra potersi correggere. Le immagini, le parole, persino le emozioni. Il nostro tempo ci promette la perfezione — levigata, controllata, manipolata — mentre intorno le sicurezze si incrinano: le guerre incombono, i diritti arretrano, la democrazia si scopre fragile, la verità si riduce a punto di vista.

È, quella che viviamo, la stagione paradossale della supremazia della scienza, della tecnica, del digitale e del virtuale, che ci hanno regalato conquiste straordinarie, ma che ci fanno talvolta dimenticare ciò che nessuna intelligenza artificiale potrà mai sostituire: la capacità di sentire. Sentire oltre il nostro sapere, oltre le nostre certezze e le loro inevitabili semplificazioni. Sentire significa farsi attraversare dal dolore e dalla bellezza, restare umani anche quando sarebbe più comodo voltarsi dall’altra parte. È la forma più pura e difficile della verità, perché implica esporsi, accettare la vulnerabilità, scegliere la complessità in tutte le sue possibili contraddizioni.

Quella di sentire è dunque una scelta politica e insieme profondamente etica, perché ci obbliga a essere responsabili: di ciò che proviamo, di ciò che suscitiamo negli altri, di ciò che costruiamo insieme. In un mondo che scambia l’immagine per la sostanza, ‘Senza filtri’ è il titolo che abbiamo scelto per questa edizione del Festival Luce! E del resto oggi vivere ’senza filtri’ è, a tutti gli effetti, un atto di resistenza. È affermare: io ci sono, con le mie imperfezioni, le mie ferite, i miei limiti. È tornare a stare dentro le cose con la limpidezza di uno sguardo non mediato, che non teme, per l’appunto, di sentire davvero.

Firenze, che attraverso le sfide e le ferite della sua storia straordinaria ha saputo far convivere la luce con le sue ombre, è il luogo ideale per ricordarlo. Qui, dove il pensiero è sempre stato intrecciato all’arte e alla vita, il Festival Luce! ci invita a riscoprire l’essenza di ciò che siamo: esseri capaci di emozione, di empatia, di verità. Perché inevitabilmente il futuro non nascerà da un algoritmo né da una formula. Ma da un sentire collettivo che restituisca senso alle parole fiducia, libertà, coraggio. Il Festival Luce! è questo: un invito a ritrovare la verità delle relazioni, che non sono mai perfette, né calcolabili. Sono semplicemente umane.