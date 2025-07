Dazi: la Ue non ceda. Stavolta eviti intese capestro

Bruxelles, 20 luglio 2025 – Con il negoziato sui dazi l’Europa si gioca tutto, a partire dalla credibilità, ed è fondamentale che non ripeta l’errore compiuto nella trattativa sulle spese per la difesa terminata con l’accordo Nato che prevede di investire il 5% del Pil nel riarmo entro il 2035. Uno sforzo impossibile.

La presidente Ue, Ursula von der Leyen

La crescita risicata e l’aumento delle spese sanitarie e sociali, legato all’invecchiamento della popolazione, metterà gli Stati di fronte a un bivio: chiedere sacrifici alle famiglie o denunciare l’accordo sulla difesa. Il peccato originale è che si credeva che cedendo al ricatto Usa (“l’Europa si difenda da sola“), la Casa Bianca sarebbe stata poi benevola sui dazi.

Ma Trump è un negoziatore spietato e sui dazi ha rilanciato. Ora che ci resta da fare? Negoziare, ma senza cedere. "Meglio nessun accordo che un cattivo accordo", hanno scritto in un’analisi Ispi Moreno Bertoldi e Marco Buti.

L’assenza di accordi presuppone che Trump applichi la minaccia di dazi al 30%, ma l’Europa ha un alleato: i mercati. Come reagiranno? Trump usa i dazi per fare pressioni politiche (vedi il Brasile, il Vietnam, la Cina) ma anche per aumentare le entrare sperando di ripianare il deficit cresciuto a dismisura per le sue scelte politiche.

Il disavanzo Usa potrebbe crescere di 500 miliardi di dollari con il One Big Beautiful Act, portando il rapporto deficit-Pil al 7%. Secondo la Fed l’impatto dei dazi ridurrà la crescita del Pil Usa all’1,4% (era prevista al 2,7%). Pesa poi l’erosione di credibilità: l’America ha perso la tripla A nei rating e gli interessi pagati sui titoli del Tesoro sono aumentati. L’Europa tenga duro: bastone e carota. Controdazi, bazooka commerciale (stop alle aziende Usa negli appalti Ue, più tasse alle Big tech) e negoziati senza tregua. L’importante è agire come Unione: che nessuna capitale pensi di fare da sé. Nervi saldi e compattezza: anche Trump dovrà fare i conti con i mercati e di conseguenza con la sua base elettorale.