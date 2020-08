Ahi settembre mi dirai / quanti amori porterai / le vendemmie che farò: così comincia una bellissima canzone di Alberto Fortis. Si chiama “Settembre” e forse non c’è parola più di questa che ci faccia pensare a un nuovo anno che comincia. Settembre più di gennaio, perché viene dopo la pausa più lunga. Settembre perché l’estate finisce dolcemente, perché i suoi colori sono bellissimi, perché anche il freddo e il buio si avvicinano con garbo. Settembre è il mese in cui, da sempre, riponiamo l’aspettativa di una ripartenza. Che settembre sarà?

Mai come quest’anno settembre arriva dopo un tempo strano, difficile, imprevisto. Abbiamo scoperto la fragilità: poi abbiamo vissuto un’estate che forse non avremmo potuto permetterci, così libera folle e perfino irriverente. Arriva settembre e ancora non sappiamo se come e quando riapriranno le scuole. Arriva settembre e qualcuno addirittura ci parla di un nuovo lockdown.

A tutte queste incognite è chiamata a rispondere la classe dirigente del Paese: il governo, il parlamento, la scienza. Ma ancor più e ancor prima è chiamato a rispondere ciascuno di noi: con i nostri comportamenti, con la nostra determinazione, con quella consapevolezza nuova che tante volte, durante il lockdown, abbiamo detto di avere compreso, e che invece ancora non c’è, se è vero – e purtroppo è vero – che ancora non abbiamo capito (il mondo intero non ha capito) che siamo tutti bisognosi l’uno dell’altro. E invece ciascuno cerca per conto proprio il vaccino, lo smart working avvantaggia qualcuno e ammazza qualcun altro, chi si sente giovane e forte se ne frega di contagiare chi è più fragile. E così via.

Mai come quest'anno settembre si presenta come un'enorme incognita sul futuro. Torneremo a chiuderci in casa? E che ne sarà dei posti di lavoro? Se la storia ci ha insegnato qualcosa, e soprattutto se quest'anno ci ha insegnato qualcosa, l'unica cosa certa è che, per fortuna, non sappiamo ancora tutto della nostra vita.

Ci attendono altri imprevisti, e starà a noi saperli affrontare. Canzone autunnale e quindi anche malinconica, “Settembre” di Alberto Fortis è però anche la canzone della speranza e ci richiama al nostro senso responsabilità: "Ahi settembre, tornerò / sono pronto e tocca a me".