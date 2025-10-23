Ormai Conte studia da leader della sinistra

Tra qualche giorno i Cinquestelle sono chiamati a confermare Giuseppe Conte presidente del movimento e lanciare così l’operazione “Palazzo Chigi 2027“ per riportare l’“avvocato del popolo“ prima alla guida della coalizione di centrosinistra poi alla guida del Paese. Le ultime mosse dell’ex premier, la postura assunta, il tono inclusivo, il non aver seguito Elly Schlein nei suoi allarmi democratici pronunciati all’estero non lasciano dubbi. Pare quasi che il capo Cinquestelle voglia lasciare alla Schlein la parte di quella più “estremista“ per poi presentarsi agli occhi degli altri partner della coalizione e in fondo anche del Paese come il moderato, e si sa che alla fine sono i moderati quelli che riescono meglio a raccogliere consensi intorno a sé. Schlein taglia, Conte cuce.

Per avere conferma di questo schema osserviamo il modo in cui Conte sceglie di affrontare un argomento molto identitario per la sinistra, la gestione dell’immigrazione, che l’ex premier declina con un piglio più pragmatico e meno ideologico, quasi da sinistra inglese o tedesca, così, anche in questo caso, da relegare il Pd all’ala sinistra. Stesso dicasi per la battaglia sulla Libia e il protocollo Minniti, che invece il Pd avversa (il Pd di adesso, perché quello di qualche anno fa lo ideò e lo firmò).

Il presidente Cinquestelle ha ben chiaro il percorso da compiere e in fin dei conti fa spallucce alle accuse di Chiara Appendino, che lo accusa di aver rinnegato i principi del movimento per schiacciarsi sul Pd. Conte sa bene che la truppa parlamentare è con lui, e lo sarà fino alle elezioni, visto che sarà lui a firmare le liste. Qualche grattacapo in più potrà forse procurarglielo l’attivismo di Grillo, che è tornato a mostrare sul web il simbolo originario, ma anche in questo caso Conte sa di avere buone frecce al proprio arco. Qualche mese fa, grazie a una scrittura privata in suo possesso, aveva già ricondotto alla ragione il guru genovese, saprà farlo anche stavolta.