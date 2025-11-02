La Cina, l’America e... noi. Pace gelida fra i giganti. E l’Europa resta immobile

Roma, 2 novembre 2025 – “Spetta​​​​ a chi ha legato il sonaglio al collo della tigre il compito di toglierlo”. Quando Xi Jinping pronunciò queste parole, i presenti raccontano che Joe Biden, in video collegamento dallo Studio Ovale, restò per qualche secondo congelato. Il messaggio, pur nella lingua criptica della parabola, suonava lapidario.

Donald Trump e Xi Jinping

Correva l’anno 2022, la guerra in Ucraina era appena scoppiata, e nello smarrimento del mondo solo una cosa appariva inequivocabile: se c’era qualcuno che poteva dissuadere Putin dal suo piano incendiario, quel qualcuno era proprio l’amico e alleato Xi. Biden tentò una mossa in tal senso, pur timida e maldestra. La risposta cinese si poteva facilmente tradurre così: la tigre è la Russia, il sonaglio rappresenta l’espansione della Nato verso Est, e chi lo ha legato e deve toglierlo sono, nella visione di Pechino, gli Stati Uniti.

Che cosa è cambiato, tre anni dopo? Gli Usa a guida Trump hanno terremotato il mondo con una politica commerciale e diplomatica basata sull’esercizio e la minaccia della forza, anche bruta. Ma al tavolo delle superpotenze, gli effetti muscolari sembrano avere meno presa di quanto auspicato da Washington. Ne abbiamo avuto l’ennesima prova durante il summit a Busan, in Corea del Sud. Nessuna vera svolta, solo un armistizio commerciale.

Dietro la scena – le strette di mano, le parole misurate, la retorica del “nuovo inizio” – si cela un calcolo gelido: entrambi i leader hanno bisogno di tempo. Trump per consolidare il suo secondo mandato tra le tensioni interne e la corsa elettorale infinita; Xi per ricalibrare la sua economia schiacciata dai debiti, e rilanciare la Nuova Via della Seta tornata a correre con investimenti da 124 miliardi di dollari solo nel primo semestre dell’anno.

E così la guerra in Ucraina resta sul tavolo come un vaso rotto che nessuno vuole davvero riparare. Trump ha parlato di “collaborazione con la Cina per porre fine al conflitto”. Pechino ha annuito senza impegno. I due leader non hanno discusso né del petrolio russo, né dei materiali dual use che continuano a fluire da Est verso Mosca.

Niente di niente, come hanno riferito i diplomatici europei, non senza amarezza. Anche perché il proverbio di Xi oggi ha un corollario del tutto inedito, rispetto a tre anni fa. Chi “ha legato il sonaglio al collo della tigre” sta infatti dicendo agli alleati europei – Trump non smette di ricordarcelo ogni volta che può – che potrebbe non correre più, quando la tigre azzanna. Non è solo retorica: è la sceneggiatura di una Nato “ibernata”, pronta ad attivarsi solo in caso estremo. L’Europa, in tutto questo, resta prigioniera di un doppio silenzio. Non ha la potenza militare per dettare le regole, né la visione strategica per proporne di nuove.

La Cina, intanto, tesse la sua rete – dalle terre rare alle infrastrutture africane, dai porti del Mediterraneo ai cavi digitali nel Pacifico – e si propone come “potenza responsabile”. Trump la riconosce alla pari. È il “nuovo tipo di relazioni tra grandi potenze” che Xi sognava da quando, nel 2012, salì al potere. Ma un mondo diviso in due sfere – la Pax americana e la Pax cinese – non lascia spazio per una terza voce.

Quella voce dovrebbe essere l’Europa. E invece, da Bruxelles a Berlino, da Roma a Parigi, si discute più di bilanci e di debiti che di strategia. Nella “Roadmap sulla preparazione 2030” per la difesa europea, Ursula von der Leyen ha di fatto rinunciato a gran parte dell’ambizione per centralizzare il programma di riarmo. Forse è questa la nostra vera crisi: non l’essere vulnerabili, ma l’essere irrilevanti.

Oggi più che mai servono scelte politiche, non contabili. Capacità militare credibile in tempi rapidi con acquisti davvero congiunti. Leve economiche comuni su energia e tecnologie critiche per non restare in ostaggio della prossima “tregua” tra Washington e Pechino. Una linea negoziale europea sull’Ucraina che affianchi – o addirittura bilanci – quella americana.

Trump e Xi hanno fermato l’orologio per dodici mesi. La tigre, però, non dorme: ascolta il tintinnio e capisce chi ha paura di avvicinarsi. Se l’Europa continuerà a parlare solo la lingua dei bilanci, non quella del potere, la pace – quando arriverà – non avrà la nostra firma.