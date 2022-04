Ci sarà ancora quella storia di una preside

Su questo giornale, in questo spazio, il 31 marzo scorso era apparso un editoriale intitolato "Cari colleghi, attenti ai titoli sulle donne": prendeva spunto da come noi dei media avevamo trattato il caso di Carol Maltesi, la ragazza uccisa e fatta a pezzi in Lombardia, e citata quasi sempre come "attrice hard".

Il giorno dopo un altro editoriale, intitolato "Ci sarebbe pure quella storia di una preside2, dedicato a un altro scempio mediatico: il caso di una presunta relazione fra una quarantanovenne preside di un liceo romano e uno studente diciannovenne. Ed è a questa donna che dedichiamo oggi questo nuovo editoriale. Ma prima riassumiamo i fatti.

I giornali - tutti i giornali, noi compresi - avevano dato notizia di questa storia. Scandalo. Lei, una donna che ha trent’anni più di lui! Un grande quotidiano aveva perfino pubblicato le chat e gli audio fra i due, registrati e diffusi da questo ragazzo, gran signore, solo in minima parte scusabile per l’età: è maggiorenne, fra l’altro, ma nessuno ha mai saputo il suo nome. Solo il nome di lei era finito sui giornali. E lei, solo lei era finita nel tritacarne mediatico. Con quell’editoriale ("Ci sarebbe pure quella storia della preside") scrivevamo che , oltre a sbagliare con Carol Maltesi, avevamo sbagliato anche con la preside, della quale da quel momento non avremmo più scritto nulla.

L’altro ieri l’ispezione ministeriale si è conclusa con l’assoluzione della preside: non ha violato alcuna norma del codice disciplinare. E quindi, siccome allora avevamo messo la sua foto in prima pagina, sempre in prima pagina ci sembra giusto, ora, dire che era stata calunniata. E ridarle un nome e un cognome: Sabrina Quaresima, 49 anni, non colpevole di alcunché. Ma purtroppo per chissà quanto tempo questa donna sarà accompagnata dal sospetto, dalle battute odiose: "Ah, lei, quella che andava a letto con un ragazzo". Chiunque cercherà informazioni su Google si imbatterà in articoli su questa falsità, e chissà se sarà possibile applicare davvero il diritto all’oblio. La calunnia è molto longeva perché la menzogna sopravvive sempre alla verità, e perché le cose sporche affascinano più di quelle pulite. Sulle donne, poi, in modo particolare: se ci pensate, tutte le offese rivolte a una donna hanno sempre a che fare con la sfera sessuale.

E siccome quindi, purtroppo, "ci sarà ancora quella storia di una preside", facciamo in modo che chi cercherà il nome di Sabrina Quaresima su Google possa trovare anche questo articolo, scritto per far almeno in parte giustizia a una delle tante vittime delle nostre tante gogne mediatiche. Delle quali nessuno è innocente, neanche chi scrive.