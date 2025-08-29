Il bluff di Putin per spaventare l’Europa

Concludere una guerra senza vincitori è molto difficile e questa drammatica legge della storia si ripete anche nel conflitto ucraino. Putin ha messo in piedi un gioco di specchi con Trump: lo ha convinto che sia meglio un accordo di pace complessivo rispetto ad un cessate il fuoco immediato; ha fatto una mezza promessa di accettare un tavolo di confronto con Zelensky in un tempo indefinito; ha ottenuto di estromettere i paesi europei dalle negoziazioni cruciali. L’autocrate russo vuole prendere tempo e continuare a guerreggiare per guadagnare terreno. Sull’invasione ucraina Mosca ha investito molto a livello umano, politico ed economico e chiudere la partita senza nemmeno avere il controllo di tutti i territori russofoni equivarrebbe per Putin ad una sconfitta evidente. Per questo gli attacchi a Kiev si intensificano nel momento in cui Trump e Zelensky cercano di dialogare e in cui i paesi europei tentano di elaborare un piano di garanzie di sicurezza. Colpire edifici istituzionali, come la rappresentanza Ue nella capitale ucraina, rientra in una strategia volta a scoraggiare impegni troppo diretti degli eserciti europei. Il messaggio di Mosca è che le garanzie di sicurezza per Kiev non devono essere troppo robuste altrimenti si rischierebbe una nuova guerra allargata all’Europa. Putin probabilmente bluffa per guadagnare tempo e spaventare gli europei. In questo contesto, il futuro dell’Ucraina dipende da due fattori. Il primo è quanto Trump voglia a tutti i costi siglare una pace con la Russia nei prossimi mesi, piegando Zelensky e gli alleati europei. Il secondo è nelle mani dell’Europa, cioè quanto i governi dei maggiori paesi europei saranno disposti a rischiare, anche sul piano del consenso politico, per riarmarsi e soprattutto aiutare Kiev a sviluppare una politica di sicurezza. Questo secondo aspetto sarà ancora più decisivo nel caso in cui il Presidente americano voglia raggiungere una pace veloce e con più concessioni alla Russia.