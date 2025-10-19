La barra dritta di una manovra per la stabilità

La quarta manovra del governo Meloni va valutata, soprattutto, per quello che non si vede se ci si ferma solo alle misure e agli interventi previsti. La cifra che la caratterizza è, in questo senso, il suo valore di operazione di consolidamento di una stabilità finanziaria (frutto largamente di quella politica), che non solo ci fa risparmiare centinaia di miliardi di spesa per interessi sul debito pubblico, ma che ci può condurre alla fine della procedura di infrazione della Commissione europea per deficit eccessivo.

L’Italia, insomma, entro pochi mesi potrà finalmente uscire dalla lista nera dei sorvegliati speciali sui mercati e in Europa: un risultato non scontato solo fino a qualche mese fa, ma anche un risultato che nessuno o quasi avrebbe ritenuto perseguibile e raggiungibile con un governo di centrodestra: basti pensare alle dinamiche che portarono alla fine dell’ultimo esecutivo Berlusconi e all’arrivo del governo Monti, con tutta la narrazione (non sempre e non tutta fondata, ma questo poco rileva) che ne è derivata.

Ora, il traguardo della gestione oculata dei conti pubblici da parte di Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti (riconosciuto, per di più, da tutte le agenzie di rating), con la probabile "liberazione" dalle censure di Bruxelles, ha sicuramente la dimensione finanziaria alla quale abbiamo fatto riferimento, ma ha "dietro" una dimensione eminentemente "politica" di primario spessore.

Il rinvio non è tanto alle parole, diciamo un po’ tirate se prese alla lettera, di qualche giorno fa del ministro dell’Economia: "La sinistra non arriva al governo tramite elezioni, di solito ci arriva o con un golpe giudiziario o finanziario. Questa è la storia recente di questo Paese. Il mio primo obiettivo è stato evitare che questo possa accadere: mettere in sicurezza il governo". Il rinvio è, però, al senso di quella tesi.

Attraverso il rigoroso controllo della finanza pubblica, realizzato con quattro leggi di Bilancio che non sono state neanche lacrime e sangue, il governo di centrodestra e il duo Meloni-Giorgetti hanno dimostrato a mercati, cancellerie europee e "poteri forti" che in Italia anche governi "politici" e "molto politici" di centrodestra, "non tecnici" e non di "sinistra tecnocratica", possono tenere la barra dritta nella cura dei conti pubblici.