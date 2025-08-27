Ai Festival è giusto pensare e far pensare

Oggi il cinema non è “l’arma più forte”, come sosteneva Mussolini. Ma non c’è dubbio che resti un’arma. Le cronache di questi giorni lo confermano. A Venezia, indignazioni e petizioni contro i massacri a Gaza sfociano nella richiesta di boicottare due attori, una isrealiana e uno filo israeliano, Gal Gadot e Gerard Butler, che rinunceranno a partecipare alla Mostra. Intanto gli ucraini si arrabbiano con Woody Allen che in videoconferenza con Mosca ha detto che la Russia «è diventata meravigliosa» (povero Woody, sarà l’età). Mai come in questo tragico periodo, le parole sono pietre e vanno scagliate con attenzione.

Stupisce però lo stupore di chi si meraviglia che a Venezia o in qualsiasi festival, e non solo cinematografico, è successo anche a Salisburgo, si discuta l’attualità. L’arte, ogni arte, veicola una visione del mondo. Non sono più i tempi dell’art pour l’art, anzi non lo sono mai stati, e le torri d’avorio sono più vuote delle sale dei cinema. Quello che sta accadendo a Gaza è talmente terribile che non può che suscitare reazioni così forti. Il problema non è se la cultura debba occuparsi di politica, ma come. Il suo compito sarebbe quello di interpretare la complessità del reale, le sue contraddizioni, perfino la quotidiana dose di orrore che ci viene versata, in maniera possibilmente meno manichea delle opposte indignazioni. Un compito oggi tanto più prezioso perché la pubblica opinione, paradossalmente, sa sempre di meno pur essendo sempre più informata. La quantità di news che ci vengono riversate addosso è enorme; la loro qualità, sempre peggiore. Gestirle, e non subirle, sarebbe il dovere dell’intellettuale. Altrimenti si finisce per affermare che il pogrom del 7 ottobre è stato una “ca***ta”, come ha fatto di recente un tale che non merita nemmeno di essere citato. Poi chi ne è capace aggiungerà alla forza della ragione quella emozionale dell’arte. Ma non per stilare liste di proscrizione o schierarsi «a prescindere»: per pensare e far pensare.