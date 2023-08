"Zero commissioni al Pagobancomat a Milano: Banco Bpm sostiene le imprese"

Nell’ambito del programma di interventi a sostegno delle imprese, per ogni transazione effettuata su circuito PagoBancomat di importo inferiore o uguale a 10 euro, eseguita dall’1 ottobre al 30 giugno prossimi, Banco Bpm rimborserà agli esercenti le commissioni da loro pagate. L’iniziativa non richiede adesione, ma sarà automaticamente attiva per tutti i clienti.