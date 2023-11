Zara: gli store online si riempiono di foto allo specchio

Roma, 1 novembre 2023 – Ancora una volta i social influenzano i brand: gli spot delle modelle di Zara diventano simili ai post delle consumatrici. Ecco la novità introdotta dal gruppo Index, la multinazionale spagnola dedicata all'abbigliamento, che agglomera noti marchi quali Zara, Berska, Stradivarius, Pull and Bear, Massimo Dutti e Oysho.

Uno scatto normale, rubato in ascensore, è la riposta di Index a una nuova estetica da vetrina, che questa volta si incentra sulle abitudini online di noi utenti. Una piccola quanto bizzarra novità, dietro cui si cela una nuova strategia di marketing.

Outfit mania

È capitato a tutti almeno una volta di fermarsi davanti allo specchio di casa o dell’ascensore per fotografarsi con outfit con cui ci si sente particolarmente a proprio agio. Step praticamente obbligato è poi la condivisione online, magari accompagnata dall’hashtag #outfitoftheday. Questa tendenza ha iniziato a spopolare sulle piattaforme ormai da qualche anno grazie a Chiara Ferragni, la celebre influencer italiana, che quasi ogni giorno mostra nelle storie i suoi outfit. Si tratta di un tipo di contenuto molto apprezzato dagli utenti e forse risiede proprio qui la ragione che ha spinto il marchio di moda Zara a sostituire alcune foto di modelle in posa nei suoi store online con autoscatti che sembrano inviati dagli stessi utenti.

Una moda “dal basso”

Basta dare un’occhiata al sito del marchio spagnolo per rendersi conto della trasformazione del format. Tra i famosi scatti innaturali delle modelle di Zara, si scorgono modelle non modelle, consumers comuni, che si fotografano in ascensore o in situazioni informali. Non si vede il loro volto e le foto sembrano prese direttamente dai contenuti online. Lo scatto diventa simile ai famosi #fitcheck delle storie Instagram. Così il cappotto che ci piace tanto, che di solito vedremmo indossato a una modella, ora veste una ragazza che potremmo essere tutte noi. Tutte, sì, perché per ora questa trasformazione del format ha toccato solo la moda femminile.

La strategia

Ecco che identificarsi nella modella non modella è ancora più semplice e pensarci con quel vestito che le vediamo addosso ci risulta ancor più facile. Così come comprarlo. Ci si sente più vicini al prodotto perché viene rimarcato il concetto dell’immedesimazione: “Se ti scattassi una foto del genere, il capo ti starebbe così”. Il contesto è famigliare e ci sentiamo subito in una situazione nota. Inoltre, le foto ci chiariscono quale sia il target ricercato dall’azienda spagnola: ragazze giovani, con uno spiccato gusto nella moda e che interagiscano attivamente sulle piattaforme social.

Con questo nuovo format si va oltre le classiche foto da studio, con fondo neutro/bianco iper-minimal. Le nuove foto sono "in real life" ma la cura del dettaglio lascia trasparire che anche dietro queste ci possa essere la mano di una troupe di professionisti.