Nagel ospite di Ceccherini a Milano. Il 22 incontro con 450 studenti

Milano, 14 novembre 2023 – Sarà il presidente della Deutsche Bundesbank Joachim Nagel il prossimo ospite del presidente dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, Andrea Ceccherini. Interverrà il 22 novembre a Milano, ad un appuntamento del ciclo "Young Factor".

Nagel, spiega una nota, sarà in Italia per incontrare insieme ad Andrea Ceccherini una delegazione di 450 giovani delle scuole secondarie superiori italiane in rappresentanza di quelli che partecipano all’iniziativa "Young Factor", il progetto di economic and financial literacy leader nella scuola secondaria superiore italiana che mira a elevare il livello di educazione economico-finanziaria degli studenti italiani e a sviluppare il senso di appartenenza all’Unione Europea, con i quali si confronterà da pari a pari, così come è ormai da tempo lo stile di questa serie di appuntamenti. Prima del Governatore della Banca Centrale tedesca, peraltro alla sua prima uscita pubblica in Italia, avevano già accettato l’invito di Andrea Ceccherini anche il Governatore della Banca di Francia Francois Villeroy de Galhau, il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, quello della Banca Centrale di Spagna Pablo Hernandez da Cos, quello della Banca Centrale dei Paesi Bassi Klaas Knot, e il 31 marzo scorso, anche la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde. L’incontro pubblico con i giovani del numero uno della Deutsche Bundesbank prevede anche l’intervento dell’amministratore delegato del Gruppo UniCredit, Andrea Orcel.

L’evento inaugura la decima edizione (a.s. 2023/2024) del progetto di economic and financial literacy "Young Factor" promosso grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo e UniCredit.