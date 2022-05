Progetto Young Factor, Ceccherini dalla Lagarde

Il presidente dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori Andrea Ceccherini è stato ricevuto a Francoforte da Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea. Ceccherini ha presentato il programma di Young Factor, l’evento che riunisce, in pubblico, per la prima volta nella storia europea, sei governatori delle banche centrali per un dialogo con i giovani europei. A Milano, dal 14 al 16 giugno, saranno presenti i governatori delle banche centrali dei principali Paesi europei.