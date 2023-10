Yacth di lusso, export italiano al massimo storico. Tutti i nostri record nel settore

Bologna, 26 ottobre 2023 – Non si arresta il trend positivo per la cantieristica e progettazione nautica italiana che continua ad eccellere a livello mondiale. Il segmento della media e piccola nautica, quella tra i 6 e 15 metri, rappresenta oggi il 47% del segmento produttivo nazionale del mondo nautico che registra, per il 2023, oltre 3 miliardi di fatturato. Questi i dati annunciati in occasione del Salone Nautico Internazionale che si sta svolgendo in questi giorni a Bologna. I dati Secondo i dati forniti dalla nuova edizione di Nautica in Cifre – Log, l’annuario statistico realizzato dall’Ufficio Studi di Confindustria Nautica in partnership con Fondazione Edison, l’export di imbarcazioni e yacht tocca, a giugno 2023, il massimo storico di 3,74 miliardi di euro e l’Italia si posiziona al primo posto nel mondo tra i paesi esportatori.

I primati italiani nel mondo

Nel settore dei superyacht, la classifica del portafoglio ordini Global Order Book stilata dalla rivista Boat International vede anche nel 2022 in vetta il gruppo italiano Azimut Benetti con 168 nuove unità in costruzione per una lunghezza complessiva di 5.991 metri. Il riconoscimento conferma dunque la supremazia mondiale del Gruppo tra i 189 cantieri attivi nei cinque continenti sia per numero di progetti sia per lunghezza complessiva degli yacht (quella media è di 35,7 metri). Al secondo posto si colloca il cantiere Sanlorenzo con 128 progetti per una lunghezza complessiva pari a 4.577 metri. Altri cantieri italiani sono nella Top 20 del ranking internazionale: The Italian Sea Group è all'8° posto con 1.149 metri in costruzione, Overmarine al 10° con 1.017 metri, Palumbo al 12° con 768 metri, Baglietto al 13° con 749 metri e Cantiere delle Marche al 19° con 504 metri.

Volano gli yacht di lusso

In un contesto di mercato favorevole, il Global Order Book elaborato da Boat International vede per il 2023 una crescita del 17,5% degli ordinativi mondiali di superyacht rispetto all’anno precedente, raggiungendo la quota di 1203 unità in costruzione. L’Italia rafforza ulteriormente la leadership globale, confermando la propria industria cantieristica al vertice della classifica con 593 yacht, toccando il massimo storico di ordini nel Global Order Book, per una lunghezza complessiva corrispondente di 22.056 metri. La quota italiana si attesta, come negli ultimi anni, intorno alla metà degli ordini mondiali (49,3%), con un incremento di 70 unità rispetto al 2022.

Lusso, sostenibilità e visione: il caso Plectrum

Plectrum è il superyacht a idrogeno italiano che si alza dall’acqua e vola sul mare progettato dalla italiana Lazzarini Design ispirato ai catamarani a vela da competizione dell’Prada della America’s Cup. Costruito su richiesta, costerà 80 milioni di euro e sarà disponibile dal 2025. La struttura è costruita da materiali in fibra di carbonio, sarà lunga 74 metri per raggiungere i 140 km/h (75 nodi).