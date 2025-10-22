Work on work, il presente e il futuro del mondo del lavoro a Ferrara

Ferrara, 22 ottobre 2025 – Il lavoro che cambia, le competenze che servono, le sfide della sostenibilità, dell’inclusione, dell’intelligenza artificiale. Sono questi i temi al centro della seconda edizione di “Work on Work”, la Fiera nazionale di servizio al mondo del lavoro che si terrà a Ferrara il 19 e 20 novembre, all’interno del Quartiere Fieristico. Due giorni di incontri, workshop, presentazioni e tavole rotonde con oltre 100 partecipanti tra imprese, agenzie, pubbliche amministrazioni e università, e la previsione di migliaia di studenti universitari e degli ITS. A fare da cornice all’evento, organizzato con il sostegno del Comune di Ferrara, cinque aree tematiche che raccontano altrettante sfaccettature del nuovo mondo del lavoro: Digital Leap (intelligenza artificiale, cybersecurity, nuove professioni); Green Shift (transizione ecologica e sostenibilità); Inclusive Edge (diversità e ambienti inclusivi);Work Ethics (legalità, diritti, previdenza); Talent on the move (upskilling, reskilling, gestione dei talenti). Un'agenda fitta, che vedrà alternarsi CEO di grandi aziende, HR director, esperti del digitale, giuristi, giornalisti ed esponenti del terzo settore. Ma anche uno spazio per la riflessione più strutturata: al termine dell’evento, l’Osservatorio permanente di Work on Work, composto da 18 esperti del mondo accademico, imprenditoriale e scientifico, presenterà un Libro bianco al Ministero del Lavoro con proposte concrete per innovare il mercato occupazionale italiano.

Comune protagonista

Il Comune di Ferrara parteciperà attivamente all’evento con un proprio programma istituzionale. Mercoledì 19 novembre sarà inaugurato lo Sportello Talent, nuova iniziativa inserita nel progetto “Talent Play Ground”, con la partecipazione degli assessori Chiara Scaramagli (Formazione) e Angela Travagli (Lavoro), e di Marco Rizzo, manager di Open Lab. Sempre nella giornata inaugurale, spazio al convegno “Ferrara in Movimento”, dedicato al mondo dello spettacolo viaggiante: interverranno Adriano Stefanoni, sindaco di Bergantino, e i vertici di Anesv-Agis, Ansva, Snisv-Cisl e Cisl. Giovedì 20, l’attenzione si sposterà su temi cruciali come la violenza di genere, la leadership femminile e il rapporto tra lavoro e intelligenza artificiale. Tra gli ospiti, nomi di rilievo come Loretta Viani (Binario Uno), Ilaria Saliva (DonneXStrada e App Viola), Angela Alvisi (Centro Donna Giustizia), Suor Anna Monia Alfieri, vincitrice del Premio Bellisario 2025, e Sara Cirone (Federmanager Minerva). Nel pomeriggio, il panel “Ferrara in Prospettiva” riunirà figure chiave come Emmanuele Massagli (Fondazione Tarantelli), l’ex ministro Maurizio Sacconi, il dirigente scolastico Massimiliano Urbinati e Giuseppe Tagliavia (Cisl Ferrara).

Gli accordi: ITS Italy, Assolavoro e Feltrinelli

A rafforzare l’ambizione della fiera ci sono nuovi partenariati strategici. Tra questi, quello con ITS Italy, che permetterà ai giovani degli Istituti Tecnici Superiori di entrare in contatto diretto con le aziende e di mostrare i propri progetti nei laboratori in fiera. Importante anche l’accordo con Assolavoro, associazione che rappresenta le agenzie per il lavoro, protagoniste di oltre l’85% del mercato italiano del lavoro somministrato. L’Associazione parteciperà attivamente alle plenarie e contribuirà alla stesura del Libro bianco finale. Novità dell’edizione 2025 è l’area letteraria, realizzata in collaborazione con Feltrinelli Ferrara. Un palco all’interno della fiera ospiterà autori e presentazioni di libri dedicati al mondo del lavoro, sia al mattino che nel pomeriggio.

Fabbri: “Ferrara capitale del dialogo tra formazione e impresa”

“Work on Work rappresenta un appuntamento strategico per la nostra città e per il territorio nazionale”, ha dichiarato il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri. “Ferrara si conferma luogo di confronto tra istituzioni, imprese e università. La collaborazione con ITS Italy rafforza il legame tra formazione tecnica e sistema produttivo, favorendo il dialogo tra imprese e studenti”. Sulla stessa linea Andrea Moretti, presidente di Ferrara Expo: “Questa iniziativa è un laboratorio dinamico per chi vuole sviluppare la propria attività e orientarsi nelle professioni del futuro. Il successo della prima edizione ha confermato il valore di un evento che punta su innovazione, inclusione e concretezza”.