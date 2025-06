WhatsApp, arriva lo username contro truffe e furti di identità: come impostarlo

Roma, 3 giugno 2025 – WhatsApp continua il suo percorso di evoluzione, e dopo aver lanciato la versione per iPad, punta ora a rafforzare la privacy degli utenti attraverso l’introduzione di uno username. Scopriamo in cosa consiste questa nuova funzionalità in arrivo.

Più privacy e meno truffe con lo username

Tutto pronto o quasi per l’introduzione di uno username personale che sostituirà, o almeno affiancherà, il numero di telefono come metodo di identificazione su WhatsApp. La nuova funzione è attualmente in fase di test nella versione beta per iOS (25.17.10.70), distribuita tramite TestFlight.

Questa mossa, ispirata chiaramente al modello in uso su Telegram, ha uno scopo preciso: ridurre i rischi di truffe e furti d’identità, problemi sempre più diffusi sulle app di messaggistica. A differenza del passato, quando per avviare una conversazione era necessario conoscere il numero telefonico dell’interlocutore, con il nuovo sistema basterà cercare e utilizzare un nome utente. Oltre a migliorare la sicurezza, la novità rappresenta un deciso passo avanti sul fronte della tutela della privacy.

Separare l’identità digitale dal numero di telefono consente agli utenti di comunicare senza dover svelare informazioni personali. Questo sarà particolarmente utile per chi interagisce con sconosciuti o desidera un maggiore controllo sui propri dati.

Come impostare il proprio username su WhatsApp

Come per la scelta di una password, anche quella del proprio user ha delle regole precise. E la procedura per impostarlo sulla celebre app di messaggistica non fa eccezione.

Quindi sarà obbligatoria la presenza di almeno una lettera e una lunghezza fino a 30 caratteri (non dovrebbe essere possibile utilizzare lettere maiuscole, almeno per il momento) e non tutti i caratteri speciali saranno ammessi: in ogni caso il sistema vi indicherà l’ammissibilità o meno del proprio codice identificativo.

Una volta impostato correttamente, lo username verrà confermato e da quel momento, nelle chat e nei gruppi, chi non possiede il numero di telefono dell’utente vedrà soltanto il suo nome utente.