Webuild cresce a doppia cifra. Salini: "Puntiamo a nuovi sviluppi"

Semestre con una crescita dei risultati finanziari a doppia cifra per Webuild che batte le attese degli analisti: nei primi sei mesi dell’anno il gruppo ha messo a segno ricavi pari a 6,7 miliardi, con un miglioramento del 22% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il primo semestre ha registrato un "altro periodo con risultati molto solidi. Questi numeri dimostrano ancora una volta la resilienza del nostro modello di business, nonostante le sfide macroeconomiche", afferma l’ad Pietro Salini (nella foto a fianco).

Inevitabile, durante la presentazione dei conti agli analisti, il tema del Ponte sullo Stretto. Salini ha ricordato che il gruppo ha deciso di non inserire il progetto "nei nostri numeri, anche se siamo vicini alle ultime fasi procedurali per l’approvazione del progetto come il passaggio del Cipess che è previsto nei prossimi giorni". Il top manager ha poi ricordato che c’è un’attenzione particolare nel "mondo, tutti guardano al Ponte di Messina, e ci chiedono del Ponte di Messina. Per noi è un progetto molto importante che sarà un punto di svolta per l’Italia, per la tecnologia italiana e anche credo per Webuild".

Guardando i numeri presentati ieri, Webuild ha ottenuto un utile netto pari a 132 milioni, in crescita del 61%. Il margine operativo lordo (Ebitda) raggiunge i 564 milioni con un significativo incremento del 38% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Significativo anche il balzo degli investimenti che ammontano a 454 milioni per alimentare la crescita e la generazione di cassa. I risultati ottenuti consentono a Webuild di confermare gli obiettivi per l’intero anno con ricavi superiori a 12,5 miliardi ed il margine operativo lordo maggiore di 1,1 miliardi. "Siamo ben avanti rispetto alla tabella di marcia per raggiungere gli obiettivi del 2025", spiega Salini. Gli ordini acquisiti da Webuild da inizio anno ammontano a 6,5 miliardi, raggiungendo oltre il 50% del target per l’anno, di cui oltre il 95% è stato acquisito in geografie chiave con basso profilo di rischio. Sono compresi 1,8 miliardi di gare in cui Webuild è risultata come miglior offerente. Il portafoglio ordini supera i 58 miliardi. Webuild punta anche sul capitale umano, con oltre 7.500 nuove assunzioni dall’inizio dell’anno.