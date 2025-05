Warren Buffett lascia e attacca i dazi di Trump

Warren Buffett, il sesto uomo più ricco del mondo e l’investitore più famoso nonché di successo al mondo, lascerà a fine 2025 il timone del conglomerato Berkshire Hathaway, un colosso valutato oltre 1.000 miliardi di dollari e con attività liquide per 300 miliardi di dollari. L’"Oracolo di Omaha", come è soprannominato per la sua capacità di analizzare e prevedere i mercati, ha annunciato il ritiro a 94 anni davanti all’assemblea degli azionisti, che gli ha tributato una standing ovation. Warren ha lanciato anche l’endorsement per il successore designato, l’attuale vicepresidente: "È arrivato il momento per Greg Abel di diventare direttore generale della società alla fine dell’anno". Nel suo discorso d’addio, il guru ha attaccato anche i dazi di Trump. "Non c’è dubbio che il commercio possa essere un atto di guerra", ha detto, ammonendo però che "il commercio non dovrebbe essere un’arma".

Il suo affondo è arrivato mentre gli analisti negli Stati Uniti e all’estero esprimono crescente preoccupazione che i dazi possano seriamente rallentare la crescita globale. Due mesi fa Buffett aveva già dichiarato alla Cbs che i dazi "sono una tassa sulle merci", e non un modo relativamente indolore per aumentare le entrate, come ha suggerito Trump. "Voglio dire che la Fatina dei denti non li paga!", aveva ironizzato. Buffett ha esortato Washington a continuare a commerciare con il resto del mondo, continuando "a fare ciò che sappiamo fare meglio". Raggiungere la prosperità non è un gioco a somma zero, in cui i successi di un Paese comportano le perdite di un altro, ha ammonito sottolineando che entrambi possono prosperare: "Penso che, se il resto del mondo diventerà ricco, non sarà a nostre spese; più prospereremo noi e più ci sentiremo al sicuro". Quindi ha aggiunto che può essere pericoloso per un Paese offendere il resto del mondo rivendicando la propria superiorità. "È un grosso errore, a mio avviso, quando hai sette miliardi e mezzo di persone che non ti apprezzano molto e 300 milioni che in qualche modo si vantano di quanto bene hanno fatto"

Red. Eco.