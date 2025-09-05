Walt Disney, multa di 10 milioni per violazione della norma sui minori

Roma, 5 settembre 2025 – E' sempre alta la soglia di attenzione, in particolare negli Stati Uniti, per tutto ciò che in rete non è correttamente valutato e indirizzato al pubblico idoneo. Ne è la riprova la recente sanzione di 10 milioni di dollari, comminata all'azienda Walt Disney Company. La Federal Trade Commission (FTC) ha accertato una grave violazione delle norme sulla tutela della privacy online dei minori. Non è la prima volta che del materiale presente su Youtube diventa oggetto di indagine. Negli scorsi anni anche Google subì una sanzione di 170 milioni di dollari.

L'indagine della FTC e la violazione Coppa

L'indagine condotta dalla FTC ha individuato, su oltre 1000 canali Youtube, dei contenuti che, a partire dal 2020, non sono stati contrassegnati come per minori di 13 anni. Non è una omissione da poco, in quanto la normativa americana tutela i minori, e la direttiva COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), prevede che in automatico venga disattivata la raccolta dei dati personali degli utenti, e dunque la conseguente profilazione a fini pubblicitari. Non avendo applicato questa etichetta, Disney ha permesso la raccolta di informazioni sensibili sugli utenti minorenni, senza il consenso dei genitori. Questo ha portato, secondo l'indagine, a un vantaggio indiretto per l'azienda.

Fra i canali incriminati, vi sono video di “Pixar”, “Disney Movies” e “Walt Disney Animation Studios”. La FTC sostiene che la società fosse consapevole del problema già nel 2020, quando la stessa piattaforma di YouTube aveva corretto autonomamente la classificazione di oltre 300 video, spostandoli nella categoria per bambini. Nonostante l’avvertimento, Disney avrebbe continuato a caricare nuovi contenuti senza modificare l’impostazione di default. Già negli scorsi anni vi era stata una sanzione record, da 170 milioni di dollari, nei confronti di Google, per violazione della privacy. In questo caso, tutto è nato dall'uso improprio dell'etichetta “Made for Kids”, non applicato ad esempio a film come “Frozen” o “Toy story”, palesemente realizzati soprattutto per un pubblico minore di 13 anni.

I provvedimenti che Walt Disney Company dovrà attuare

Nell'accordo con FTC, l'azienda americana ha accettato di pagare una multa di 10 milioni di dollari, di aderire scrupolosamente alla normativa COPPA, la quale obbliga a notificare ai genitori qualsiasi raccolta di informazioni personali da minori di 13 anni e a ottenere un loro consenso verificabile prima di utilizzare tali dati, e di sstituire e attuare un programma aziendale permanente, con lo scopo di verificare e designare correttamente i video caricati su YouTube come “Destinati ai bambini” quando appropriato. Il Children’s Online Privacy Protection Rule fu approvato dal Congresso degli Stati Uniti nel 1998 «per garantire che siano i genitori, non aziende come Disney, a prendere decisioni sulla raccolta e sull’utilizzo delle informazioni personali dei propri figli online», come ha dichiarato il presidente della FTC Andrew N. Ferguson precisando che la sanzione riguarda l’abuso della fiducia dei genitori da parte di Disney.