Vueling “riformula le rotte” e a Roma passa da 4 a un solo aeromobile basato: “Negoziazione coi sindacati sui tagli”

Roma, 11 settembre 2025 – “Vueling ha messo in atto una revisione del proprio network di collegamenti con l’obiettivo di rafforzare la sua posizione nei mercati chiave, in linea con la sua strategia e per adattarsi a un contesto competitivo in costante evoluzione”.

Con una nota la compagnia aerea spagnola Vueling replica alle accuse lanciate da Filt Cgil che aveva definito “inaccettabile la drastica riduzione delle attività dall'aeroporto di Roma Fiumicino” da parte dell’azienda.

Il sindacato ha reso noto l’avvio di una “procedura che riguarda piloti e assistenti di volo e prevede il licenziamento di 82 dipendenti, circa due terzi dei 122 impiegati nello scalo romano, di cui 14 comandanti, 12 primi ufficiali e 56 assistenti di volo. Ci attiveremo da subito a tutela dei posti di lavoro, a partire dalla richiesta immediata di impiegare unicamente equipaggi basati in Italia per i voli dal nostro paese".

A Roma da 4 a 1 aeromobili basati

“In questo contesto – precisa Vueling nella propria comunicazione – , la compagnia ha deciso di riformulare la propria offerta di rotte da e per l’aeroporto di Roma-Fiumicino e interromperà l’operatività di alcuni collegamenti in partenza o con arrivo su questo scalo. Tale decisione comporta la riduzione del numero di aeromobili basati (quando un aereo è ‘basato’ significa che trascorre il tempo non in volo nell’aeroporto prescelto creando dunque posti di lavoro in quella città/base, con relativi investimenti, ndr) in questa base, che passeranno da quattro a uno. Ciò comporterà una riduzione dell’attività della base e, purtroppo, un impatto diretto sul personale di Vueling a Roma-Fiumicino".

“Negoziazione coi sindacati”

Vueling assicura però che, a fronte del taglio del personale, “nei prossimi giorni avvierà un processo di dialogo e negoziazione con le organizzazioni sindacali italiane, lavorando in modo costruttivo per definire i prossimi passi e impegnandosi a cercare soluzioni che permettano quanto più possibile di mitigare l’impatto di tali misure sul personale”.

Vueling conferma due basi: Firenze e Roma

Vueling, nella dichiarazione, “conferma il proprio impegno nell’offrire collegamenti in Italia, che continuerà a essere l’unico Paese internazionale con due basi: Roma e Firenze. La compagnia manterrà l’operatività attuale su Firenze, mentre Roma continuerà a offrire collegamenti diretti verso 5 destinazioni”. ​​​​​​Inoltre, Vueling garantisce la connettività in Italia anche da altri aeroporti come Milano, Bologna, Bari, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Napoli, Torino e Venezia, ai quali si aggiungono Rimini, Comiso e Olbia durante la stagione estiva”.