Martedì 26 Agosto 2025
Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
Economia
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Crisi governo di FranciaRussia senza benzinaVit Kopriva SinnerVuelta 2025 tappa 4Manovra 2026 Irpef
Acquista il giornale
EconomiaVon der Leyen difende l’accordo con Trump: ha evitato una guerra di dazi. Ma Draghi lo boccia
26 ago 2025
Emma Pirnay, Cesare Ceccato – Euractiv
Economia
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Economia
  3. Von der Leyen difende l’accordo con Trump: ha evitato una guerra di dazi. Ma Draghi lo boccia

Von der Leyen difende l’accordo con Trump: ha evitato una guerra di dazi. Ma Draghi lo boccia

La presidente della Commissione Ue parla di scelta deliberata e sottolinea che l’Europa è l’unica ad aver ottenuto un’aliquota fissa del 15% su quasi tutti i prodotti

Ursula von der Leyen, 66 anni

Ursula von der Leyen, 66 anni

Per approfondire:

Roma, 26 agosto 2025 – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha difeso pubblicamente l’accordo commerciale Ue-Usa da lei negoziato con Donald Trump, definendolo una scelta ‘deliberata’ per prevenire una guerra commerciale a tutto campo, in un editoriale pubblicato su diversi quotidiani europei tra cui lo spagnolo El Mundo, il tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung e l'italiano IlSole24ore. 

Von der Leyen ha sostenuto che i rivali geopolitici a Pechino e Mosca avrebbero festeggiato un simile conflitto commerciale, e che l’intesa raggiunta dall’Ue con Trump rappresentava invece un esito migliore. “Questo accordo riflette una scelta deliberata: stabilità e prevedibilità al posto di escalation e confronto”, ha scritto. Venerdì, una dichiarazione congiunta ha rivelato tutti i dettagli dell’intesa, che secondo von der Leyen fissa “in modo molto chiaro” tariffe uniche del 15% su quasi tutti i prodotti europei – comprese auto e farmaci – esentando però i generici e i componenti aeronautici.

La presidente della Commissione ha inoltre riconosciuto che l’accordo “non è perfetto”, ma lo ha difeso come un risultato “solido”, sottolineando che l’Ue è l’unico attore mondiale ad aver ottenuto un’aliquota unica e massima, al posto di tariffe a più livelli. Guardando al futuro, ha aggiunto che l’Unione rafforzerà e diversificherà i legami commerciali con altri Paesi, come Svizzera, Messico, Regno Unito e, attraverso il nuovo accordo commerciale con il Mercosur, il blocco sudamericano.

Approfondisci:

Draghi al Meeting di Rimini: bordate alla Ue. “Evaporata l’illusione di contare, spettatrice da Gaza all’Ucraina”

Draghi al Meeting di Rimini: bordate alla Ue. “Evaporata l’illusione di contare, spettatrice da Gaza all’Ucraina”

La Commissione è stata fortemente criticata per l’intesa, più recentemente da Mario Draghi, ex presidente del Consiglio italiano ed ex presidente della Banca Centrale Europea, che ha svolto un ruolo di primo piano come consulente di von der Leyen. Parlando venerdì al Meeting di Rimini, Draghi ha affermato che quest’anno sarà ricordato come l’anno in cui la “illusione” dell’Ue come attore globale sarà “svanita”. “Abbiamo dovuto rassegnarci ai dazi imposti dal nostro principale partner commerciale e alleato di lunga data, gli Stati Uniti”, ha detto Draghi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata