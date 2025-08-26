Von der Leyen difende l’accordo con Trump: ha evitato una guerra di dazi. Ma Draghi lo boccia

Roma, 26 agosto 2025 – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha difeso pubblicamente l’accordo commerciale Ue-Usa da lei negoziato con Donald Trump, definendolo una scelta ‘deliberata’ per prevenire una guerra commerciale a tutto campo, in un editoriale pubblicato su diversi quotidiani europei tra cui lo spagnolo El Mundo, il tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung e l'italiano IlSole24ore.

Von der Leyen ha sostenuto che i rivali geopolitici a Pechino e Mosca avrebbero festeggiato un simile conflitto commerciale, e che l’intesa raggiunta dall’Ue con Trump rappresentava invece un esito migliore. “Questo accordo riflette una scelta deliberata: stabilità e prevedibilità al posto di escalation e confronto”, ha scritto. Venerdì, una dichiarazione congiunta ha rivelato tutti i dettagli dell’intesa, che secondo von der Leyen fissa “in modo molto chiaro” tariffe uniche del 15% su quasi tutti i prodotti europei – comprese auto e farmaci – esentando però i generici e i componenti aeronautici.

La presidente della Commissione ha inoltre riconosciuto che l’accordo “non è perfetto”, ma lo ha difeso come un risultato “solido”, sottolineando che l’Ue è l’unico attore mondiale ad aver ottenuto un’aliquota unica e massima, al posto di tariffe a più livelli. Guardando al futuro, ha aggiunto che l’Unione rafforzerà e diversificherà i legami commerciali con altri Paesi, come Svizzera, Messico, Regno Unito e, attraverso il nuovo accordo commerciale con il Mercosur, il blocco sudamericano.

La Commissione è stata fortemente criticata per l’intesa, più recentemente da Mario Draghi, ex presidente del Consiglio italiano ed ex presidente della Banca Centrale Europea, che ha svolto un ruolo di primo piano come consulente di von der Leyen. Parlando venerdì al Meeting di Rimini, Draghi ha affermato che quest’anno sarà ricordato come l’anno in cui la “illusione” dell’Ue come attore globale sarà “svanita”. “Abbiamo dovuto rassegnarci ai dazi imposti dal nostro principale partner commerciale e alleato di lunga data, gli Stati Uniti”, ha detto Draghi.