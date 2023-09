Von der Leyen: ho chiesto a Draghi un report sulla competitività dell’Ue

Roma, 13 settembre 2023 – Von der Leyen: "Restiamo uniti. Le elezioni sono un momento per riflettere sull'Europa che vogliamo". Draghi preparerà un rapporto sulla competitività Ue.

La presidente della Commissione nel suo ultimo discorso all'Europarlamento sullo Stato dell'Unione prima della fine del mandato: "Tra poco meno di 300 giorni, gli europei andranno alle urne, dobbiamo finire il lavoro. L'Europa, ancora una volta, deve rispondere all'appello della storia. Ed è quello che dobbiamo fare insieme". Poi sulla Cina: "Concorrenza sia leale, aperta indagine sui sussidi alle auto elettriche". L'ex premier farà il "what ever it takes" per mantenere il vantaggio competitivo Ue.