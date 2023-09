Vomito di balena, un affare da 50mila euro al chilo

Roma, 12 settembre 2023 – Vomito di balena come ingrediente dei nostri profumi? Assolutamente si. È l’ambra grigia, una sostanza estremamente odorosa che viene utilizzata fin dall’antichità come ingrediente base nei profumi, perché ha l’incredibile proprietà di fissare gli odori, rendendoli più duraturi e intensi. Questa sostanza, che di fatto non è altro che vomito di capodoglio, è molto ambita: il suo valore di mercato si aggira intorno ai 50 mila dollari al chilo.

Mai vomito più redditizio

Ma come viene prodotta l’ambra Grigia? Il cetaceo, per proteggere la mucosa intestinale dalle parti non digeribili dei molluschi di cui si ciba, produce una secrezione formata da una sostanza chiamata ambreina. Il capodoglio normalmente espelle col vomito queste parti non digeribili, ma alcune finiscono comunque con l’arrivare nell’intestino. La sostanza in questione avvolge le parti non digeribili in modo che non vadano a ledere la mucosa. Poi si indurisce e porta così questi scarti fuori dal corpo. E questo lo fa o espellendoli tramite le feci o talvolta rigurgitandoli. Ecco l’ambra grigia.

Una roccia giallastra

All’aspetto è una roccia giallastra, simile a una spugna, ma assume la tipica colorazione paglierina solo dopo essere stata esposta al sole per giorni e giorni. Appena espulsa è invece di colore nero e ha un odore sgradevole. Con l’esposizione al sole la sua essenza si affievolisce e diventa gradevole all’olfatto.

Dove si trova?

Solo una piccola percentuale di capodogli produce l’ambra grigia, si parla dell’1-5%. Il maggior numero di reperti è stato ritrovato in India, Somalia e Mauritania. Ed è proprio la rarità di questa sostanza ad averla resa uno dei “tesori del mare” più ambiti purtroppo anche dai bracconieri. Fortunatamente ora la caccia al capodoglio è vietata e l’ambra grigia si può recuperare solo se spiaggiata o mentre galleggia negli oceani.

Una pesca fortunata

Nel 2021 un pescatore thailandese ha avuto un enorme colpo di fortuna: nella sua rete era finito un enorme blocco di vomito di balena. Il pescatore ha capito fin da subito che si trattasse di Ambra grigia. Era ammasso di circa 30 chili: il valore di mercato dell’ambra grigia va dai 35mila ai 50 mila dollari al chilo, quindi il suo valore supera abbondantemente il milione di euro. Insomma, un vero colpo di fortuna per il pescatore che solitamente guadagnava circa 200 euro al mese.