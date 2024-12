Volkswagen, da domani i dipendenti in sciopero. “Battaglia durissima”

Berlino, 1 dicembre 2024 – I dipendenti Volkswagen sono stati chiamati a scioperare da domani nelle fabbriche tedesche per opporsi a migliaia di tagli occupazionali previsti. Lo ha annunciato il sindacato IG Metall. "Se necessario, questa sarà la più dura battaglia di contrattazione collettiva che Volkswagen abbia mai visto", ha avvertito il sindacato in un comunicato stampa, al termine del periodo di dialogo sociale obbligatorio per 120.000 dipendenti del marchio in Germania.

"Gli scioperi di avvertimento inizieranno lunedì in tutte le fabbriche", ha detto Groger, che ritiene la direzione "responsabile, al tavolo delle trattative, per la durata e l'intensità di questo confronto". In una dichiarazione separata, Volkswagen ha affermato di "rispettare" il diritto dei dipendenti di partecipare a uno sciopero di avvertimento" e ha affermato di credere nel continuo "dialogo costruttivo" per "raggiungere una soluzione duratura e sostenuta collettivamente". L'azienda precisa di aver "anticipato misure mirate per garantire gli approvvigionamenti di emergenza" durante lo spostamento, al fine di "limitarne il piu' possibile" l'impatto "sui nostri clienti, sui nostri partner e sui nostri impianti industriali".

Mentre la Volkswagen ha annunciato a settembre che stava lavorando a un programma per ripristinare la propria competitività, le discussioni in corso tra la direzione e i funzionari sindacali, secondo il principio della cogestione, non hanno permesso di raggiungere un accordo sulle misure di ristrutturazione. I rappresentanti dei lavoratori hanno presentato a novembre una controproposta che prevedeva la sospensione dei bonus, degli aumenti salariali e la riduzione dell'orario di lavoro, consentendo cosi', secondo loro, di evitare la chiusura delle fabbriche in Germania e i licenziamenti di massa. Ma questa offerta non è stata considerata fattibile dal management. I rappresentanti del personale affermano che almeno tre stabilimenti Volkswagen sono a rischio di chiusura in Germania e decine di migliaia di posti di lavoro potrebbero essere persi, con i dipendenti rimanenti che dovranno accettare di tagliare i salari. Nel Paese, Volkswagen conta dieci stabilimenti di produzione di automobili e circa 300 mila dipendenti, di cui 120 mila del marchio Vw, il più colpito dal piano di risparmio. Fiore all'occhiello dell'industria automobilistica tedesca, la Volkswagen soffre, secondo gli esperti, per il rallentamento del mercato dei veicoli nuovi, per la concorrenza cinese, i modelli di batterie non sufficientemente attraenti e il costo del lavoro piu' elevato rispetto ai concorrenti.