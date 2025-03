Volkswagen investe a Sant’Agata. Qui la prima Lamborghini elettrica

(Bologna)La prima Lamborghini elettrica nascerà nella Motor Valley emiliana. L’amministratore delegato del gruppo Volkswagen, Oliver Blume, ha confermato che la nuova supercar da 2mila cavalli sarà assemblata nello stabilimento della Casa del Toro di Sant’Agata bolognese, a una quarantina di chilometri dal capoluogo. "Naturalmente – ha detto durante la presentazione dei dati 2024 e le previsioni per il 2025 a Berlino – faremo l’assemblaggio finale a Sant’Agata. Ora siamo molto avanti nello sviluppo dei veicoli e annunceremo come lo faremo in un secondo momento, ma posso promettere che sarà una tipica Lamborghini e anche il design farà una grande impressione". In vista della new entry Gran Turismo 2+2, a Sant’Agata c’è grande attesa. Qui già lavorano 3mila dipendenti, ma visto l’arrivo dell’ultimo gioiello e lo sviluppo degli altri tre modelli ibridi (le supersportive Revuelto e Temerario e il super suv Urus SE) del Gruppo, il quartier generale vicino alle Due Torri crescerà ancora. Già nell’arco degli ultimi due anni (2023-2024) sono stati assunti mille lavoratori in più, ricordano dalla Casa del Toro, ma ne arriverano altri, visto che solo per l’investimento sull’elettrico erano previste 500-600 persone ad hoc entro il 2026. Un incremento di risorse umane che andrà di pari passo con l’allargamento del sito di Sant’Agata.Non un nuovo stabilimento, ma un amplimento della struttura produttiva. Festeggia la Regione Emilia-Romagna, con il vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla: "È una grande operazione industriale che consolida lo stabilimento sia dal punto di vista tecnologico sia per quanto riguarda le competenze internazionali".Un mega investimento che s’inserisce in un contesto non roseo, con Volkswagen che ha visto calare gli utili rispetto al 2023 di quasi un terzo, da 17,8 miliardi a 12,4 miliardi lo scorso anno. Con 9 milioni di auto vendute, il Gruppo registra una flessione del 3% rispetto al 2023, non compensando con la crescita in Sudamerica il forte calo in Cina. "Il 2024 è stato un anno impegnativo ma anche capace di indicare la direzione per il futuro", ha spiegato Blume. Che per il 2025 ha annunciato 30 nuovi modelli, una strategia ad hoc per la Cina e la nuova car elettrica per ventimila euro.