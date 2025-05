Voler Bene all’Italia 2025: il tour che celebra la svolta green nei piccoli comuni

È uno strano fenomeno quello che vede i piccoli Comuni, quelli sotto i 5mila abitanti, perdere in 20 anni l’8,5% della popolazione, ma al contempo generare il 47% della potenza nazionale da fonti rinnovabili, stando ai dati Terna elaborati da Legambiente.

Nei centri con meno di 1.500 abitanti, nel 2023 si è registrata una sola nascita ogni 190 abitanti, e il 26% della popolazione ha più di 65 anni. Eppure, in questi territori si produce il 93% delle specialità alimentari tipiche, secondo i dati della Fondazione Symbola, e si intercetta una nuova domanda turistica: il 63% dei viaggiatori è interessato a "detour destinations", ossia mete alternative alle destinazioni più affollate.

Tour Legambiente: le tappe di ‘Voler bene all’Italia’

A testimoniare la svolta green intrapresa da tanti piccoli comuni italiani è l’edizione 2025 di ‘Voler Bene all’Italia’, la storica manifestazione di Legambiente – promossa quest’anno con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, UNCEM e della Fondazione Symbola – che da 21 anni, in concomitanza con l’anniversario della Repubblica, valorizza l’Italia dei piccoli borghi.

Dal 29 maggio al 4 giugno, ‘Voler Bene all’Italia’ farà tappa giovedì a Lacedonia (Av) e Arcidosso-Montelaterone (Gr), venerdì a San Gemini (Tr), sabato a Pomaretto (To), domenica a Roccamorice-Caramanico (Pe), lunedì a Rignano Garganico-Monte Sant’Angelo (Fg) e mercoledì a San Sostene (Cz), per mettere in luce le realtà aziendali e le esperienze di comunità attive in questi territori nell’ambito della transizione ecologica.

Sei filiere e un nuovo modello di sviluppo green

Iniziative concrete che, in occasione delle sette tappe nazionali, saranno premiate da Legambiente con un riconoscimento simbolico per aver proposto una nuova visione di sviluppo sostenibile, progettata su misura per le aree interne. Un modello che può diventare una bussola green, replicabile in tanti altri piccoli comuni del nostro Paese.

Sei le filiere della transizione ecologica scelte per tracciare la nuova rotta dei piccoli comuni. Le rinnovabili, con l’esempio di Leitwind Service a Lacedonia e del parco eolico Eolica Sud a San Sostene, che nelle realtà locali in cui operano rappresentano un’opportunità concreta per rafforzare l’occupazione attraverso nuovi green jobs e apportare benefici sociali.

L’agroecologia che a Montelaterone è il filo conduttore di uno sviluppo territoriale radicato, inclusivo e sostenibile grazie all’impegno della Cooperativa di Comunità ‘Il Borgo’, l’economia circolare che contraddistingue una parte dell’attività economica di San Gemini grazie alla presenza dello stabilimento O-I che nella sua produzione di packaging per il settore food&beverage utilizza vetro riciclato come materia prima prevalente.

La filiera sostenibile legno-energia che a Pomaretto offre una soluzione efficace per contrastare l’alto costo dell’energia con l’impianto di teleriscaldamento alimentato a biomassa locale, il turismo lento e la mobilità dolce che in Umbria, con il Cammino di Celestino, influiscono sullo sviluppo delle piccole comunità attraverso la creazione di un circolo virtuoso che promuove turismo sostenibile, valorizzazione delle tradizioni e crescita economica e sociale. Infine, la sesta e ultima filiera, quella dell’economia della cultura, troverà piena espressione in Puglia con il progetto Gargano Sacro.

Zampetti: “Transizione ecologica, un processo concreto”

“I piccoli comuni sono al centro della transizione ecologica, perché sono luoghi dove la sostenibilità si costruisce ogni giorno attraverso il legame diretto con il territorio, la partecipazione delle comunità e l’innovazione diffusa – dice Giorgio Zampetti, direttore generale Legambiente – ‘Voler Bene all’Italia 2025’ valorizza alcune delle realtà più significative tra quelle presenti nei piccoli comuni italiani, portando un messaggio chiaro: la transizione ecologica è un processo concreto che tocca da vicino le persone, anche quelle che abitano i piccoli borghi, dove anzi essa riveste un ruolo fondamentale per ridurre le disuguaglianze territoriali, contrastare lo spopolamento e generare nuove opportunità occupazionali legate alla green economy”.

Il programma del tour

Le tappe di Voler Bene all’Italia 2025 si articoleranno in due momenti principali. Il primo consisterà in un incontro pubblico dedicato alla transizione ecologica, con la partecipazione di amministratori locali e rappresentanti di Legambiente, volto a valorizzare buone pratiche e innovazioni territoriali. In questa occasione sarà anche conferito un riconoscimento simbolico, sotto forma di targa, a un’impresa o a un’esperienza di comunità che si sia distinta per il proprio impegno nella transizione ecologica. Il secondo momento della tappa prevede una visita o un’esperienza diretta presso le realtà locali simbolo della transizione nei piccoli comuni.