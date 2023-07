Volano i profitti di Ryanair

Ryanair ha registrato un utile al netto delle imposte di 663 milioni di euro nel primo trimestre dell’anno fiscale 2023-24, in netto aumento rispetto ai 170 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno. A favorire questa crescita sono state le tariffe in media del 42% più alte – a 49 euro a tratta – e un traffico passeggeri cresciuto dell’11% annuo, da 45 a 50,4 milioni. I ricavi hanno toccato quota 3,65 miliardi. I risultati sono sopra le stime degli analisti. La compagnia ha segnalato una riduzione delle stime di passeggeri per l’anno a causa dei ritardi nella consegna di velivoli 737 dalla Boieng. Per questo Ryanair ha tagliato le sue previsioni di crescita per l’intero anno a 183,5 milioni di passeggeri, in aumento del 9% annuo, rispetto alla precedente previsione di 185 milioni.