Vivendi contro il cda Vota no al bonus per l’ad Labriola

Vivendi, il maggior azionista di Tim mette sotto pressione il cda, non più solo sulla cessione della rete (scontenta del valore attribuito all’asset), ma anche sulla gestione ordinaria e sull’esecuzione del piano industriale. Secondo il socio francese non sono stati raggiunti i risultati sperati, l’utile ‘core’ è calato e quindi qualsiasi ricompensa per il top management è ingiustificata, e l’ad Pietro Labriola non dovrebbe avere nessun bonus.

La dura critica è racchiusa in una lettera di Vivendi al cda, ma che punta a colpire anche il Comitato remunerazione e nomine. In assemblea, con il suo 24%, voterà no alla proposta di remunerazione e boccerà anche i candidati alla sostituzione in cda di Arnaud de Puyfontaine. Vivendi da gennaio non ha più rappresentanti in cda ma non per questo ha smesso di far sentire la sua voce.

Dieci giorni fa il gruppo francese aveva scritto al board per chiedere di votare la vendita di Netco in un’assemblea straordinaria (dove la sua quota di maggioranza le dà di fatto un diritto di veto) ribadendo di ritenere le offerte ad oggi sul tavolo, sia quella di Kkr che quella di Cdp e Macquarie, insufficienti. Per i francesi non si dovrebbe vendere per meno di 30 miliardi mentre le proposte si aggirano intorno ai 20, con possibili rilanci a 22.