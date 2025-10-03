Chi è Vittorio Grilli, il nuovo presidente di Mediobanca: la vita in tre atti da grand commis di Stato a ministro e banchiere

Milano – Vittorio Grilli, 67 anni, milanese, sarà il nuovo presidente di Mediobanca. La sua storia professionale è un viaggio in tre atti: prima grand commis dello Stato, poi ministro dell’Economia nel governo Monti, infine banchiere d’investimento internazionale al fianco di Jamie Dimon in Jp Morgan. Ora, con l’approdo a Piazzetta Cuccia, inizia la sua terza vita, quella che lo vede alla guida di un’istituzione simbolo della finanza italiana in una fase di passaggio epocale.

Le radici e la formazione

Nato a Milano nel 1957, figlio di un imprenditore e di una biologa dell’Istituto dei tumori, Grilli si è laureato in economia alla Bocconi nel 1981. Ha poi conseguito un master e un dottorato all’Università di Rochester, nello Stato di New York. Da lì è partita una carriera accademica internazionale: dal 1986 al 1990 è stato ricercatore a Yale, poi docente al Birkbeck College di Londra. Economista brillante, più incline allo studio che alla ribalta pubblica, ha sempre preferito muoversi lontano dai riflettori, costruendo la sua autorevolezza passo dopo passo.

Con Mario Draghi al Tesoro

Il suo ingresso nella grande amministrazione pubblica avviene nel 1994, quando Mario Draghi lo chiama al Tesoro per occuparsi di privatizzazioni. È una fase cruciale per l’economia italiana: Grilli segue da vicino dossier simbolici come le prime cessioni di Eni ed Enel, la privatizzazione di Credito Italiano e Banca Commerciale Italiana poi confluite in Unicredit, quella di Telecom Italia con la quotazione in Borsa del 1997, oltre alla trasformazione e cessione di Imi, Bnl e alle operazioni su Autostrade nell’ambito dello smantellamento dell’Iri. Si tratta di passaggi che aprono l’Italia al mercato internazionale e che segnano in profondità il tessuto economico del Paese. Nel 2000 lascia per un’esperienza a Credit Suisse, ma già l’anno dopo Giulio Tremonti lo richiama in via XX Settembre. Diventa ragioniere generale dello Stato e poi, dal 2005, direttore generale del Tesoro. Ruoli che lo collocano al centro della macchina economica italiana, con la responsabilità di bilanci pubblici e politiche finanziarie in anni complessi.

Da viceministro a ministro dell’Economia

Con la crisi del debito sovrano, nell’autunno 2011 Grilli entra nel governo Monti come viceministro dell’Economia, in affiancamento a Corrado Passera e agli altri tecnici chiamati a traghettare il Paese fuori dall’emergenza. È un momento critico per i conti pubblici, con lo spread schizzato oltre i 500 punti base e l’Italia sotto la lente dei mercati. Grilli porta in dote la conoscenza profonda della macchina del Tesoro e dei mercati internazionali, qualità che lo rendono una pedina indispensabile. L’anno successivo, nel luglio 2012, diventa ministro dell’Economia e delle Finanze, ruolo che ricopre fino alle elezioni del febbraio 2013 e alla nascita del governo Letta.

Dossier sensibili, Berluscono e Tremonti

In quei mesi si trova a gestire dossier pesantissimi: dal salvataggio del sistema bancario (in particolare Monte dei Paschi) alle trattative con Bruxelles sui vincoli di bilancio, fino all’attuazione delle misure di rigore chieste dall’Europa. È il punto più alto della sua carriera istituzionale, ma anche una stagione segnata da tensioni personali. Pochi mesi prima, infatti, era sfumata la possibilità di diventare governatore della Banca d’Italia, carica che Grilli ambiva a ricoprire forte dell’appoggio del governo Berlusconi. La sua candidatura venne però bocciata da Mario Draghi, appena insediato alla presidenza della Bce, che lo giudicava troppo vicino a Giulio Tremonti. Una delusione che rimane un punto di svolta: perso il treno di Via Nazionale, Grilli avrebbe presto cambiato rotta, scegliendo di lasciare la politica e di rientrare nel mondo bancario internazionale.

L’esperienza in Jp Morgan

Terminata l’esperienza politica, Grilli sceglie l’investment banking. Nel 2014 approda in Jp Morgan come presidente del Corporate & Investment Bank per Europa, Medio Oriente e Africa. Diventa il braccio destro di Jamie Dimon nel continente, seguendo da vicino alcune delle principali operazioni degli ultimi anni: dalla cessione della rete Tim a Kkr al riassetto di Autostrade, fino alle acquisizioni nel calcio, con l’ingresso di Gerry Cardinale al Milan e di Dan Friedkin alla Roma. È in questo ruolo che matura il rapporto stretto con Mps e che si schiera a sostegno dell’offerta su Mediobanca.

Un advisor silenzioso ma decisivo

Chi lo conosce lo descrive come un uomo di metodo, meticoloso, capace di mediare tra interessi divergenti. Non ama i riflettori, preferisce lavorare dietro le quinte, convinto che il vero potere si eserciti lontano dai clamori. In passato ha assistito Leonardo Del Vecchio nell’acquisto della quota in Mediobanca, contribuendo alla scalata che portò Delfin fino al 19,9%. Un ruolo che oggi appare come un passaggio chiave verso la sua nomina alla presidenza.

Un uomo vicino alla politica

Nei palazzi romani è considerato un banchiere attento agli equilibri di governo, forse il più vicino all’attuale esecutivo, anche se lui non lo ostenta mai. La sua carriera lo ha spesso portato a muoversi sulla sottile linea che separa finanza e politica, tessendo relazioni con discrezione e concretezza. Tra le curiosità della sua vita privata, la “sentenza Grilli” del 2017, legata al divorzio dall’ex moglie, che cambiò la giurisprudenza sull’assegno di mantenimento, fissando il principio dell’autosufficienza economica. Oggi è sposato con Alessia Ferruccio, dirigente Consip conosciuta ai tempi del ministero.

La terza vita a Piazzetta Cuccia

Con la nomina a presidente di Mediobanca, Grilli apre un capitolo nuovo. Non sarà solo un ruolo di rappresentanza: dovrà garantire stabilità istituzionale, rafforzare il dialogo con soci e governo e accompagnare il percorso di integrazione con Monte dei Paschi. Per lui, uomo abituato a viaggiare tra Roma, Milano e Londra, si tratta di una sfida che unisce tutte le sue vite precedenti: l’esperienza di economista, quella di ministro e quella di banchiere internazionale. Un ritorno a casa, in quella Milano finanziaria che da sempre conosce bene e che ora lo accoglie come uno dei suoi protagonisti.