Visco difende la strategia della Bce: "Critiche da rimandare al mittente"

Più che un semplice intervento è stato un vero e proprio "testamento professionale". Davanti ai banchieri riuniti per il Comitato esecutivo dell’Abi, Ignazio Visco, ha parlato con in filo di commozione, ma entrando nel merito dei problemi economici che abbiamo di fronte. A novembre lascerà la guida della Banca d’Italia a Fabio Panetta, dopo 12 anni trascorsi al piano nobile di Palazzo Koch.

"Avrete un nuovo governatore, abbiamo caratteri diversi e anche scuole diverse, ma quello che è importante è che dentro il nostro istituto si crea un modo di essere che credo abbia un valore in sè". Come a dire, nonostante le differenze, possono cambiare i comandanti, ma l’istituzione conserva la sua identità storica. "Visco è stato ed è il nostro punto di riferimento giuridico, e certamente lo rimarrà viste le sue grandissime risorse intellettuali", ha commentato il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, che ha regalato al Governatore i sei volumi delle "Prediche inutili" di Einaudi. "La commissione europea – ha aggiunto Patuelli – ha concluso formalmente, in via definitiva che lo schema di garanzia fornito dal sistema di garanzia del deposito bancario alla banca Tercas non costituisce aiuto di Stato".

Nel corso del suo intervento, il governatore non ha nascosto le sue preoccupazioni sulla situazione economica: "Viviamo in un momento tragico, difficilissimo, con rischi straordinari". Certo, i valori delle banche "sono soddisfacenti. Ci saranno conseguenze nella qualità del credito, non corriamo rischi di ritorno a quanto abbiamo vissuto una decina di anni fa ma ci vuole prudenza". Particolarmente per l’Italia: "Vedo un futuro non facile per il nostro paese e forse per tutti quelli che fanno parte dell’Ue e del mondo industrializzato". Il Goverantore di Bankitalia difende anche l’operato della Banca Centrale Europe: "Con gli choc imprevedibili degli ultimi anni, le critiche alla Bce per aver agito troppo tardi vanno rimandate a chi le fa. L’invasione dell’Ucraina, il prezzo del gas che va a 350 euro... Era impossibile prevedere questo, ma la risposta era necessaria per mantenere un certo livello dei prezzi".

Che cosa farà una volta lasciata la poltrona di numero uno di Bankitalia. Visco non si sottrae alla domanda: "Penso che sia il momento di prendere un pausa, non di riflessione ma proprio mia, dopo 12 anni di corsa. Noi non sappiamo tutto ma dobbiamo prendere decisioni, per prenderle servono analisi e conoscenza, dobbiamo continuare a investire su questo".