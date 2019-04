Verona, 8 aprile 2019 - Su il sipario sul Vinitaly: a Veronafiere si è aperta oggi la 53esima edizione del Salone internazionale del vino e dei distillati, la più grande di sempre con 4600 espositori da 35 nazioni su 100 mila metri quadrati netti espositivi. Al taglio del nastro sono intervenuti Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato della Repubblica italiana, il vicepremier Matteo Salvini, Federico Sboarina, sindaco di Verona, Manuel Scalzotto, presidente della Provincia di Verona, Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto, Phil Hogan, commissario europeo per l`Agricoltura e lo Sviluppo rurale, Gian Marco Centinaio, ministro delle Politiche agricole alimentari forestali e del Turismo.

Non poteva mancare il premier Giuseppe Conte, giunto nel pomeriggio. Il presidente del Consiglio, accolto con molto calore dai visitatori, ha fatto un ampio giro tra i padiglioni espositivi. "Dal 1967 Vinitaly è una istituzione per il mondo del vino - ha ricordato -. Un appuntamento che sa dialogare con gli operatori professionali ma anche col grande pubblico. Qui c'è passione, c'è economia e ci sono prospettive di crescita grazie all'incremento dell'export". Domani sarà la volta dell'altro vicepremier, Luigi Di Maio, martedì del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani.

Ha aperto i lavori Maurizio Danese, presidente di Veronafiere: "Siamo consapevoli di possedere un brand legato al vino tra i più conosciuti al mondo - ha detto -. Per questo Vinitaly intercetta molte risorse tra i 100 milioni di euro di investimenti previsti dal piano industriale". Giovanni Mantovani, direttore generale Veronafiere, sottolinea le novità di questa edizione: "Più innovazione, internazionalità, digitalizzazione. Tutto per affinare ulteriormente la manifestazione come il più efficace strumento di business per gli operatori del settore vitivinicolo". Quest`anno, in collaborazione con ICE Agenzia e con la rete di delegati di Veronafiere in 60 nazioni, è stata ulteriormente potenziata l`attività di incoming selezionando e invitando top buyer da 50 nazioni di 5 continenti.

AREA VIP - Molti i vip alla kermesse, primo fra tutti Bruno Vespa, qui anche in veste di viticoltore, che questa mattina, prima dell'inaugurazione ufficiale, ha moderato un convegno sul "futuro del vino". L'area 'talk show' del Vinitaly ospiterà personaggi noti e molto amati del mondo dello spettacolo, che negli anni si sono cimentati nella produzione di proprie etichette del vino e dell'olio. Oggi si sono visti Joe Bastianich, Gerry Scotti e lo Chef Alessandro Circiello. Nei giorni a seguire si avvicenderanno Michele Placido, Albano Carrisi, Cesara Buonamici.

Contemporaneamente a Vinitaly si svolgono Enolitech, salone internazionale delle tecnologie applicate alla filiera del vino, dell`olio e della birra, Vinitaly Design e Sol&Agrifood, rassegna internazionale dell'agroalimentare di qualità, che apre domani.