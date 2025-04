Viaggio nell’agricoltura del domani. Bologna e Firenze laboratori verdi

Emilia-Romagna e Toscana diventano il cuore pulsante dell’agricoltura del futuro: qui nasce AGROFUTURA 2025, il grande festival dell’agricoltura del domani firmato QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e La Nazione, in collaborazione con le due Regioni e con Bper Banca nel ruolo di main partner.

Un’iniziativa che si propone di raccontare e valorizzare l’intero ecosistema agroalimentare italiano, mettendo in dialogo istituzioni, imprese, scienziati, agricoltori, startupper, giovani, comunità locali. "Con QN Agrofutura vogliamo costruire un racconto nuovo e necessario sull’agroalimentare italiano — dichiara Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale —. Un racconto che parte dai territori, che dà voce a chi lavora la terra, innova le filiere, custodisce tradizioni e produce eccellenze. L’agricoltura non è solo un settore economico strategico: è cultura, sostenibilità, comunità, futuro. E noi, con questo progetto, vogliamo metterla al centro del dibattito pubblico e dell’agenda del Paese".

QN AGROFUTURA è un percorso multicanale che unisce informazione, divulgazione e partecipazione attiva, con l’obiettivo di dare voce a chi crea valore ogni giorno nel settore Agroalimentare. Un viaggio che si articola attorno a cinque grandi assi tematici: Cibo di qualità e prodotti DOP e IGP, promozione del territorio attraverso l’agro-turismo, innovazione e Agricoltura 4.0, imprenditoria femminile e giovanile, salute, sostenibilità e sicurezza alimentare.

Il debutto ufficiale sarà a Bologna il 16 e 17 maggio, con una due giorni che trasformerà la città in un laboratorio a cielo aperto. Il Festival prenderà il via con una business conference a Palazzo Pepoli, Museo della Storia di Bologna, con la partecipazione delle massime istituzioni regionali, membri della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, accademici ed esperti del settore.

Nel pomeriggio, e per tutta la giornata di sabato, AGROFUTURA si aprirà ai cittadini con talk, installazioni, degustazioni e laboratori, tra Palazzo Pepoli e Piazza Minghetti, dove la protagonista sarà la "Casa Carlino", una serra multimediale installata in piazza, e un suggestivo green carpet con alberi autoctoni emiliani a unire le location. Non solo. Saranno coinvolte anche le vie del centro con "Agrofutura in città", il percorso tematico realizzato con Confcommercio Ascom Bologna: 25 negozi offriranno esperienze speciali legate al "Menù del Carlino", tra degustazioni, prodotti creati ad hoc e dimostrazioni. Mappa e dettagli saranno disponibili sul giornale e sul sito del Carlino.

Firenze accoglierà la seconda tappa il 10 e 11 giugno, all’interno di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, con incontri, workshop, laboratori per adulti e bambini, e momenti di confronto dedicati all’innovazione agroalimentare toscana. A seguire, un tour estivo da giugno a settembre porterà AGROFUTURA a Modena, Cesena, San Rossore e Alberese. A supporto dell’iniziativa, una vasta copertura editoriale con inserti dedicati su QN, il Resto del Carlino e La Nazione, una piattaforma digitale all’indirizzo quotidiano.net/agrofutura2025, contenuti social, video e format interattivi.

Alice Pavarotti