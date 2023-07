Viaggiare in treno per riscoprire il turismo lento

Viaggiare in treno come una volta, o quasi, facendo della lentezza un punto di forza. Partenza da Roma Termini e arrivo dopo circa 3 ore alla stazione di Pietrarsa-San Giorgio a Cremano, a bordo del treno storico dedicato, targato anni ‘90, della nuova società TTI-Treni Turistici Italiani del Polo Passeggeri del Gruppo Fs. Destinazione finale il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, tra Napoli e Portici. E’ la proposta della nuova società con la quale Fs punta al rilancio di linee secondarie, itinerari tutti da scoprire per turisti a caccia di esperienze, in nome di un turismo lento e culturale, sempre più richiesto.

A presentare ieri l’iniziativa e la nuova società è stato l’ad di TTI-Treni Turistici Italiani, Luigi Cantamessa, durante un tour a bordo del treno storico al quale hanno partecipato i vertici dell’azienda.

"Abbiamo l‘ambizione di andare a coprire quel segmento di mercato che già c’è – ha detto Luigi Ferraris, ad di Ferrovie dello Stato – con un‘offerta più strutturata, più dedicata, che ci permetta attraverso partnership e attraverso viaggi su treni storici, treni regionali, di portare le nostre famiglie in giro per l‘Italia, a riscoprire le nostre bellezze". "Per il governo è un progetto importante – ha aggiunto Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – perché stiamo vivendo un nuovo risorgimento del turismo in Italia, con l’aumento del flusso dei turisti, con una grande domanda a cui stiamo rispondendo con un’ottima offerta".