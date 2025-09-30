Viaggi di lusso, Arsenale acquisisce Golden Eagle Luxury Trains

Roma, 30 settembre 2025 – Nasce il più grande operatore globale di treni di lusso. Arsenale S.p.A., leader italiano nei viaggi di lusso, ha annunciato oggi la firma di un accordo per l’acquisizione del 100% di Golden Eagle Luxury Trains Ltd. (GELT), operatore britannico specializzato in nei viaggi ferroviari di lusso a lunga distanza. Golden Eagle è stata valutata con un multiplo pari a circa 20 volte l’Ebitda; l’operazione, che sarà perfezionata entro la fine dell’anno, prevede il pagamento in denaro del 30% del valore complessivo e lo scambio azionario per il restante 70%. L’accordo consentirà agli attuali soci di GELT di entrare nella compagine societaria di Arsenale al fianco delle famiglie di riferimento del Gruppo, quali la famiglia Bulgari e la famiglia Rovati.

Golden Eagle è una realtà storica del settore delle crociere ferroviarie, che ha contribuito a scrivere una pagina fondamentale nello sviluppo del turismo lento e sostenibile. Con sede a Manchester, GELT opera su alcune delle tratte ferroviarie più iconiche al mondo tra Europa e Asia. Attualmente gestisce due treni che collegano città come Parigi, Istanbul e Budapest, e dispone di un importante presidio nell’Europa dell’Est e in Turchia, con itinerari iconici come quello in Cappadocia. A questi si aggiungono ulteriori percorsi attivi in Asia Centrale e dal 2026 riprenderanno anche gli itinerari in Cina.

Tim Littler, fondatore e presidente, insieme a suo nipote James Masterson, continueranno a collaborare con Arsenale, garantendo continuità e rafforzando lo sviluppo internazionale del marchio con nuovi piani di crescita volti al consolidamento di un settore in rapida espansione.

L’acquisizione consentirà a Golden Eagle di avviare un rinnovamento della flotta, anche grazie al supporto dei cantieri ferroviari di Arsenale, e di accelerare l’espansione del proprio piano di sviluppo in Asia. Al tempo stesso, Arsenale potrà consolidare e ampliare la propria presenza a livello globale, con un rafforzamento delle attività in Europa dell’Est, in Asia e lungo la Via della Seta.

Le due piattaforme, perfettamente integrabili, offriranno alla rispettiva clientela nuove soluzioni di viaggio con itinerari di breve, medio e lungo raggio. Inoltre, in vista dell’imminente avvio di Arsenale delle operazioni in Medio Oriente con il treno Dream of the Desert in Arabia Saudita, l’integrazione favorirà la generazione di sinergie in tutte le aree strategiche – dal marketing e vendite al procurement e alla gestione operativa – con un impatto diretto sul miglioramento delle marginalità di entrambi i gruppi.

Le attività internazionali saranno coordinate tra Dubai e Manchester nell’ambito di una strategia di crescita globale condivisa. “Con l’acquisizione di Golden Eagle abbiamo dato vita al primo gruppo globale nel turismo ferroviario di lusso – ha dichiarato Paolo Barletta, ceo di Arsenale –. Non si tratta semplicemente di un’acquisizione, ma della creazione di un polo internazionale e di un modello capace di accelerare la nostra presenza nel mondo. Grazie a un presidio integralmente italiano, fondato su know-how, manifattura e una filiera di eccellenza Made in Italy, posizioniamo l’Italia in prima linea in un mercato in forte crescita, esportando non solo prodotti, ma l’intero sistema dell’ospitalità e del lusso ferroviario. L’acquisizione di Golden Eagle è doppiamente rilevante grazie alla partnership costruita con Tim e James – ha aggiunto Barletta –. La loro esperienza rappresenta un valore aggiunto straordinario per l’espansione del nostro gruppo. Essendo Arsenale un gruppo a controllo familiare, l’unione con una famiglia che ha creato e sviluppato da zero un marchio prestigioso come Golden Eagle è motivo di grande orgoglio per tutti noi”.

“La nuova partnership con Arsenale – ha commentato Tim Littler, fondatore e presidente di Golden Eagle – rappresenta un momento cruciale per il settore dei treni di lusso, destinato non solo ad elevare gli standard di servizio, ma anche di ridefinire l’essenza del viaggio lento su scala globale. Unendo due prestigiose aziende a conduzione familiare, entrambe con decenni di esperienza e una profonda passione per il turismo di ultra-lusso, stiamo creando una forte alleanza che darà impulso al settore, aprendo nuovi orizzonti per i viaggiatori di tutto il mondo. Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a Paolo Barletta per il ruolo determinate che ha avuto nel rendere possibile questa espansione: il suo sostegno è stato inestimabile e perfettamente allineato alla nostra ambizione comune di sviluppare esperienze ferroviarie di lusso che uniscono eleganza senza tempo con viaggi sostenibili e immersivi. Insieme lavoreremo per trasformare il panorama del turismo ferroviario di alta gamma, inaugurando una nuova era di scoperta e raffinatezza in tutti i continenti”.