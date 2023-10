Via libera dell’Ue. Cipollone nel board Bce

Via libera del Consiglio europeo alla nomina di Piero Cipollone come nuovo membro del comitato esecutivo della Bce. Cipollone succede a Fabio Panetta, che ha rassegnato le dimissioni con effetto dal 31 ottobre 2023 per assumere la carica di governatore della Banca d’Italia. La nomina di un esponente nel comitato esecutivo Bce non spetta infatti di diritto all’Italia ma per consuetudine, visto che è uno dei Paesi fondatori dell’Unione europea. La nomina di un altro italiano alla Bce ha dovuto trovare il consenso degli altri principali Paesi membri, cosa che è avvenuta come dimostra l’ok del Consiglio.

Sessantuno anni, abruzzese, Cipollone è vice direttore della Banca d’Italia dal 2020. Assunto nel 1993 e assegnato al Servizio Studi per 15 anni. Nel 2004 assume la direzione dell’ufficio Mercato del Lavoro. Dal 2010 all’ottobre 2014 è stato direttore esecutivo alla Banca Mondiale in rappresentanza dell’Italia, dell’Albania, della Grecia, di Malta, del Portogallo, di San Marino e di Timor-Leste, e ha ricoperto la carica di Chairman dell’Audit Committee. Rientrato in Banca d’Italia, dal novembre 2014 è stato capo del servizio pianificazione e controllo. Dal settembre 2018 al settembre 2019 è stato consulente della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli affari economici.