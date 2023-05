Via libera al robot italiano ripara-satelliti

ROMA

Un robot spaziale costruito in Italia dimostrerà la possibilità di riparare i satelliti in orbita per estendere e migliorare la loro vita operativa: la sua progettazione, sviluppo e qualifica è prevista nella missione In Orbit Servicing, per la quale è stato firmato un accordo da 235 milioni fra l’Agenzia Spaziale Italiana e il consorzio guidato dalla Thales Alenia Space (Thales 67% e Leonardo 33%), di cui fanno parte le aziende Leonardo, Telespazio, Avio e D-Orbit. Finanziata nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la missione dimostrativa in orbita bassa, nata su iniziativa del governo italiano, potrà essere sarà pronta al lancio entro il 2026. Il compito della missione è sperimentare l’efficienza delle tecnologie per le future missioni di assistenza in orbita.