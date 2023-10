Via libera a Nadef e scostamento di bilancio Il Parlamento ha approvato le risoluzioni per lo scostamento di bilancio e la Nadef. Lunedì 16 ottobre in Cdm la manovra, il documento di programmazione di bilancio e il decreto fiscale. Deficit ampliato di 15,7 miliardi per taglio cuneo fiscale nel 2024 per redditi medio bassi.