Brxuelles, 20 luglio 2020 - La lunga notte del Consiglio europeo. Al vertice Ue è corsa contro il tempo per trovare un accordo. Che, al momento, ancora non c'è. Ma se le distanze sul Next Generation Eu (o Recovery Fund, che dir si voglia) fino a ieri sembravano difficili da colmare, fonti italiane fanno ora sapere che "si stanno facendo passi avanti". Prova ne sarebbe la nuova convocazione della plenaria, fissata per le 16 di oggi pomeriggio. E sarà la quarta giornata di lavori.

"Michel non ha anticipato null'altro", dice il premier Giuseppe Conte rientrando in albergo all'alba. "Ma ha detto che proporrà oggi una soluzione con una riduzione dei grants a 400 miliardi e 390 miliardi. La soluzione da 400 miliardi" di sussidi nel Recovery plan "condurrebbe un maggiore sconto per i Paesi che ne hanno diritto e quella da 390 miliardi un minore sconto". Secondo il premier "in questo momento ci stiamo avvicinando allo zoccolo duro delle rispettive posizioni e il confronto diventa più risolutivo". Conte auspica che "domani si possa iniziare a valutare alcuni aggiornamenti delle poste, frutto dell'intensa negoziazione di questi giorni".

Frugali

E segnali distensivi (o cambio di strategia?) arrivano in mattinata dai due Paesi frugali più intransigenti. Sebastian Kurz, cancellere austriaco, esprime soddisfazione "per essere riusciti a ottenere una riduzione dell'importo totale" del fondo "che era la nostra richiesta principale". Oltre a "un aumento degli sconti per l'Austria e la garanzia che investimenti e riforme saranno controllati". E aggiunge: "È davvero un ottimo risultato". Kurz riferisce anche di "progressi sulla plastic tax" per le nuove entrate Ue "con cui finanziare il debito".

Quindi esalta l'unità dei 'Frugali': "Eravamo in quattro e ora siamo in cinque, unirci è stata sicuramente la decisione migliore" perché, davanti a Paesi come "Germania e Francia, i più piccoli da soli non avrebbero peso".

Nelle ultime ore è circolata l'indiscrezione che voleva Danimarca e Svezia più aperte all'idea di discutere dei prestiti, mentre Austria e Paesi Bassi ancora molto contrarie. Ma anche il premier olandese Rutte smentisce la spaccatura. Per principale 'antagonista' dell'Italia "ora c'è un ottimo testo di bozza" sul meccanismo del super freno d'emergenza, che riguarda la governance del Recovery Fund. L'opzione sul tavolo per vigilare sull'attuazione dei piani nazionali delle riforme per il leader olandese starebbe "lentamente guadagnando consenso". Rutte ha poi smentito le voci di spaccatura tra i 'Frugali'.

Trattativa: a che punto siamo

La novità è quindi la proposta formale (negobox) che dovrebbe affiancare l'opzione da 400 miliardi: si scende a 390 miliardi per i trasferimenti a fondo perduto. E' un importo decisamente inferiore rispetto ai 500 miliardi del progetto iniziale, considerato inaccettabile dai cosiddetti paesi frugali: Paesi Bassi, Austria, Svezia, Danimarca, ai quali si è unita la Finlandia. I cinque per tutta la notte non si sono schiodati dalla loro posizione: 350 miliardi di sovvenzioni e 350 di prestiti. Un totale di 700 miliardi per il fondo, quindi, 50 in meno della proposta della Commissione.

Altro nodo da sciogliere quello sulla governance del Recovery fund, con l'Italia capofila dei paesi che puntano a elimare il meccanismo di veto sui piani di riforma nazionali necessari per accedere agli aiuti. Conte, in tal senso, ha precisato che "abbiamo indirizzato il procedimento di verifica e controllo dello stato di avanzamento dei progetti secondo una più corretta soluzione, rispettosa delle competenze dei vari organi definite dai Trattati".

La partita si riapre alle 16, questa volta con qualche passo in più verso un'intesa. Un piatto freddo per cena e poi negoziati non-stop: questo il menù della lunga notte di Bruxelles. E come ha ricordato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz: "Terminati dei negoziati difficili, possiamo essere soddisfatti del risultato oggi".

Spread

Apertura in calo per lo spread fra Btp e Bund, con i mercati che sembrano credere a una chiusura in tempi brevi della trattativa di Bruxelles. Il differenziale segna 155 punti contro i 161 della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale italiano è pari all'1,122%.