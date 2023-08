Roma, 29 agosto 2023 – Veritas Capital punta su Blackberry. Secondo quanto riporta l’agenzia Reuters citando fonti vicine alla vicenda, la private equity avrebbe fatto un’offerta per comprare l’intera società canadese. Anche se i dettagli non si conoscono, la mera notizia della proposta ha subito fatto salire le azioni di Blackberry del 17%.

L’azienda che produceva i cellulari iconici degli anni Duemila sta cercando di cambiare volto. L’anno scorso ha detto addio al mercato degli smartphone per concentrarsi sulla divisione software nel settore automobilistico e di cybersicurezza. Inoltre, nel maggio 2023 la società canadese ha annunciato una “revisione strategica” in collaborazione con Morgan Stanley e Perella Weinberg Partners in veste di consulenti finanziari, aprendo alla possibilità di vendere separatamente alcune parti del suo business. Veritas Capital, tuttavia, punta ad acquisire l’intera azienda.

Blackberry, dopo anni di dominazione indiscussa, ha iniziato a perdere rapidamente terreno con l’arrivo del primo smartphone di Apple, l’iPhone. A partire dal 2022, infatti, ha cominciato a vendere i propri brevetti relativi ai dispositivi mobili a Malikie Innovations per 900 milioni di dollari. Veritas Capital, invece, è un investitore tecnologico che acquista principalmente aziende che forniscono strumenti e servizi al governo. La private equity potrebbe dare una nuova vita a Blackberry con un ripensamento più profondo delle sue attività, non escludendo nemmeno la possibilità di unire le forze con altre aziende per guadagnare spazio sul mercato.