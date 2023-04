Mercato moto in Italia: corrono moto e scooter, rallentano gli elettrici

Poco meno di 65mila veicoli messi su strada nel primo trimestre del 2023: continua a correre il mercato delle moto, che nel solo mese di marzo ha registrato immatricolazioni in crescita del 26,6%, dopo un +20,9% a febbraio e un +37,7% a gennaio. È quanto emerge dal report mensile rilasciato da Confindustria Ancma (Associazione nazionale ciclo motociclo accessori): a ingranare la marcia – è il caso di dirlo – sono soprattutto scooter e moto, mentre rallenta il comparto dei ciclomotori. Fermi al palo - forse anche per effetto della sospensione degli incentivi - i veicoli elettrici.

Eicma

I numeri nel dettaglio

Il settore degli scooter continua a trainare il mercato, facendo registrare 17.777 unità immatricolate, pari a un aumento del 31,5%. Bene anche le vendite delle moto che, con 18.221 veicoli targati, segnano un incremento del 25,82%. L’unico segmento in perdita è quello dei ciclomotori: perde il 5,7% di volumi e vende 1.548 unità. Nel primo trimestre dell’anno i veicoli messi su strada sono stati complessivamente 64.689, in crescita del 27,61%. Gli scooter crescono peraltro del 45,4% rispetto allo stesso periodo del 2022. Le moto registrano un incremento trimestrale del 18,9%, mentre i ciclomotori – in negativo per tre mesi consecutivi - chiudono il trimestre con un passivo del 17,3%.

La sorpresa: flop dell’elettrico

Per il terzo mese consecutivo il mercato dei veicoli a trazione elettrica chiude in negativo, registrando una flessione del 25,26% a marzo, pari a 1.098 unità vendute. Il calo è accentuato soprattutto se raffrontato al mese di marzo 2022, che segnava una performance del +65%. In affanno, in particolare, il segmento degli scooter: perde a marzo il 27,88%. Sull’anno, i veicoli a zero emissioni segnano un calo del 16,97%, registrando la vendita di 2.808 mezzi.

Ancma aderisce al consorzio delle batterie intercambiabili

A proposito di veicoli elettrici, l’associazione italiana dei produttori e distributori di due ruote ha annunciato, di recente, l’ingresso nel consorzio promosso da Honda, Ktm, Piaggio e Yamaha per la diffusione di sistemi di batterie intercambiabili per veicoli elettrici. L’iniziativa punta allo sviluppo di interventi per la standardizzazione delle batterie e dei sistemi di scambio. L’adesione di Ancma allo ‘Swappable battery motorcycle Consortium’ (che attualmente comprende circa 40 aziende tra costruttori di motocicli, produttori di batterie e componenti) avviene in un momento di notevole sviluppo della mobilità elettrica in Italia, soprattutto in ambito urbano.