Vendite in crescita: +3% Riviste le stime sul 2023

La casa farmaceutica Novartis (in foto il ceo Vas Narasimhan) chiude il primo trimestre con le vendite in crescita del 3% a 13,0 miliardi di dollari. L’utile netto si attesta a 2,3 miliardi di dollari, in crescita del 3% principalmente grazie all’aumento dei proventi operativi e degli interessi attivi. Alzate le stime per il 2023.